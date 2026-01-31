Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 31.1.2026
 24hod.sk    Šport

31. januára 2026

Australian Open 2026: Rybakinová prvýkrát víťazkou ženskej dvojhry v Melbourne


Rybakinová získala druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v roku 2022 triumfovala na tráve vo Wimbledone.



Zdieľať
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V sobotňajšom finále zdolala v pozícii turnajovej päťky najvyššie nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:4, 4:6, 6:4. Rybakinová získala druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v roku 2022 triumfovala na tráve vo Wimbledone.

V aréne Roda Lavera odplatila Sobolenkovej finálovú prehru spred troch rokov. Z Melbourne Parku si odnáša prémiu 4,1 milióna austrálskych dolárov pred zdanením. Do svetového rebríčka WTA si pripísala 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na tretie miesto za Sobolenkovú a Poľku Igu Swiatekovú. Bieloruska nevyužila šancu na zisk tretej singlovej trofeje na Australian Open. Na úvodnom vrchole sezóny nenašla premožiteľku v rokoch 2024 a 2023, vlani prehrala vo finále s Američankou Madison Keysovou.

Rybakinovej vyšiel začiatok finálového duelu, keď vďaka kvalitným returnom hneď v úvodnom geme prelomila podanie Sobolenkovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Kazaška mala navrch v dlhších výmenách, loptičky umiestňovala presne do rohov dvorca. V úvode ôsmeho gemu Rybakinovej nefungovalo prvé podanie a Sobolenková sa dostala k dvom brejkbalom. Vlaňajšia víťazka MS WTA Tour v Rijáde ich však odvrátila, zvýšila na 5:3.a prvý set dotiahla do úspešného konca.

Sobolenková pôsobila na dvorci nervóznym dojmom, robila priveľa nevynútených chýb najmä z forhendu, vo výmenách bola pasívna. Rybakinová si v dôležitých momentoch dokázala pomôcť razantným podaním a veľmi účinný bol aj jej druhý servis. Na začiatku druhého setu si Sobolenková vypracovala tri brejkbaly, no Kazaška ich odvrátila skvelými víťaznými údermi a vyrovnala na 1:1. V desiatom geme však Sobolenková čistou hrou zobrala Rybakinovej podanie a vynútila si tretí set.

Bieloruska bola na koni, v úvode rozhodujúceho dejstva po víťaznom bekhendovom returne Rybakinovú brejkla a následne jej odskočila na 3:0. Kazaška však nezložila zbrane, v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a za stavu 5:4 premenila vďaka esu hneď prvý mečbal. Vzájomnú bilanciu so Sobolenkovou skorigovala na 7:8. Zdolala ju aj vlani v novembri vo finále MS WTA v Rijáde.

Australian Open 2026: ženy - dvojhra - finále:

Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:4, 4:6. 6:4

Ohlasy médií: Rybakinová je kráľovná Melbourne

Gazzetta dello Sport: „Rybakinová je kráľovná Melbourne. Vo finále zdolala Sobolenkovú a prvýkrát vyhrala Australian Open."

AFP: „Kazaška narodená v Moskve potvrdila, že na tvrdých kurtoch v Melbourne sa cíti ako doma."

Marca: „Rybakinová opäť zviditeľnila Kazachstan na tenisovej mape."

L´ Equipe: „Rybakinová je nová kráľovná Melbourne."

DPA: „Sobolenková druhýkrát za sebou prehrala vo finále Australian Open, úspech slávil silový tenis v podaní Rybakinovej."

AP: „Rybakinovej vyšla odplata za finálovú prehru z roku 2023. Aj vtedy vyhrala prvý set, teraz skvele zvládla koncovku duelu."

Blick: „Rybakinová dostala svetovú jednotku Sobolenkovú na kolená a prvýkrát ovládla Australian Open."

idnes.cz: „Titul z Australian Open je v rukách Rybakinovej. V treťom sete dokázala otočiť z 0:3."


