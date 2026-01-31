|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 31.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. januára 2026
Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu Róberta Ľ. v L. Mikuláši, je v CPZ
Prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby.
Zdieľať
Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Róberta Ľ. Ako pre 24hod.sk potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia (CPZ). O prípade informovala Slovenská televízia a rozhlas (STVR) na sociálnej sieti.
Doplnila, že prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby. „Aktuálne prebiehajú procesné úkony a preto podrobnejšie informácie nemôžeme poskytnúť,“ uviedla Šefčíková.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Australian Open 2026: Rybakinová prvýkrát víťazkou ženskej dvojhry v Melbourne
Australian Open 2026: Rybakinová prvýkrát víťazkou ženskej dvojhry v Melbourne