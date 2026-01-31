Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

31. januára 2026

Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu Róberta Ľ. v L. Mikuláši, je v CPZ



Prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby.



Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu Róberta Ľ. v L. Mikuláši, je v CPZ

Polícia zadržala majiteľa hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Róberta Ľ. Ako pre 24hod.sk potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia (CPZ). O prípade informovala Slovenská televízia a rozhlas (STVR) na sociálnej sieti.

Doplnila, že prípadom vydierania sa zaoberá polícia v Liptovskom Mikuláši, pričom celkovo boli zadržané tri osoby. „Aktuálne prebiehajú procesné úkony a preto podrobnejšie informácie nemôžeme poskytnúť,“ uviedla Šefčíková.


