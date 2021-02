Australian Open: Češka Muchová otočila duel s Bartyovou a zahrá si v semifinále

Česká tenistka Karolína Muchová postúpila do semifinále grandslamového Australian Open. V stredajšom štvrťfinále dvojhry zdolala domácu turnajovú jednotku Ashleigh Bartyovú 1:6, 6:3, 6:2. O finále zabojuje proti Američanke Jennifer Bradyovej, ktorá si ako 22. nasadená poradila s krajankou Jessicou Pegulovou 4:6, 6:2, 6:1.





štvrťfinále - dvojhra žien:

Muchová nevstúpila do zápasu vôbec dobre, trápili ju zdravotné problémy, kopila chyby a po piatich gemoch prehrávala už 0:5. Bartyová sa bez ťažkostí dostala do vedenia, pričom dovolila súperke uhrať iba 11 fiftínov. Ani v úvode druhého setu sa nezdalo, že by mohla Muchová zastaviť líderku svetového renkingu. Hneď prehrala vlastný servis, po druhom geme sa, navyše, zhoršili jej problémy. Vyžiadala si lekárske ošetrenie a nakrátko zmizla v útrobách štadióna. "Bola som na kurte trochu stratená a točila sa mi hlava. Lekár mi skontroloval tlak a trochu ma schladil ľadom, to mi pomohlo," citoval server iDnes.cz Muchovú.Intervencia jej však zjavne pomohla. Čistou hrou znížila na 1:2, následne prelomila Bartyovej podanie a otočila na 3:2. Bartyovú súperkin nástup zjavne rozhodil, začala chybovať a v kľúčovom ôsmom geme prišla opäť o podanie, Muchová vzápätí potvrdila brejkbal čistou hrou a vyrovnala stav zápasu na 1:1. V rozhodujúcom sete sa karta definitívne obrátila. Bartyová sa v prvej hre zmohla na jediný fiftín, Muchová získala ďalší brejk a postupne si vypracovala náskok 3:1, ktorý už nepustila. Za stavu 4:2 opäť vyzrela na podanie súperky, tá ešte v záverečnom geme bojovala, ale premárnila tri brejkbaly a do svojho prvého grandslamového semifinále postúpila 25. nasadená Muchová. "Keď som dostala môj prvý notebook, na pozadie obrazovky som si dala štadión Roda Lavera a snívala, že si tu raz zahrám, alebo sa sem aspoň pozriem. Teraz som zrazu v semifinále, je to úžasné," uviedla 24-ročná Muchová.Na ceste do finále jej bude stáť v ceste turnajová dvadsaťdvojka Jennifer Bradyová. Aj ona musela previesť obrat, keď jej nevyšiel úvodný set, ktorý prehrala 4:6. V druhom sa však vzchopila, za stavu 3:1 síce prehrala svoje podanie, ale v nasledujúcej hre to súperke oplatila, následne predviedla dve čisté hry a vyrovnala. Záverečná časť bola už v jej réžii. Hneď v úvode síce prišla o podanie, ale to bolo všetko, čo Pegulovej dovolila a šiestimi víťaznými hrami za sebou si zabezpečila druhé grandslamové semifinále v kariére. "Cítila som sa veľmi dobre, zdalo sa mi, že Jessica je trochu unavená a asi mi to pomohlo po psychickej stránke. Toto víťazstvo mi určite pomôže k väčšiemu sebavedomiu. Dúfam, že takýto výkon zopakujem aj v semifinále," citoval Bradyovú web WTA.



Karolína Muchová (ČR-25) - Asleigh Bartyová (Aus.-1) 1:6, 6:3, 6:2,



Jennifer Bradyová (USA-22) - Jessica Pegulová (USA) 4:6, 6:2, 6:1