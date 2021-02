NHL: Washington na štvrtý pokus zdolal Pittsburgh

Hokejisti Washingtonu aj s bodovým prispením dvojice Slovákov zastavili sériu štyroch prehier v zámorskej NHL. Capitals zvíťazili v noci na stredu na ľade Pittsburghu 3:1, dva kanadské body za asistencie si pripísal krídelník Richard Pánik, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Obranca Zdeno Chára zaznamenal jednu asistenciu. Washingtonu sa v prebiehajúcej sezóne podarilo zdolať "tučniakov" na štvrtý pokus.





výsledky:

Výraznú zásluhou na triumfe Capitals mal brankár Vítek Vaněček, ktorý predviedol 26 úspešných zákrokov. O čisté konto ho necelých päť minút pred koncom obral Zach-Aston Reese. "Nie je žiadna zábava prehrať toľko zápasov. Zábavné je víťaziť. Sústredil som sa na každú strelu, snažil som sa odviesť maximum pre tím. Spoluhráči mi dnes veľmi pomohli, najmä vďaka tomu sme vyhrali," povedal pre nhl.com český brankár.Pánik prihral spoluhráčom na dva góly, najprv v 25. minúte našiel v kruhu na buly voľného Conora Shearyho, ktorý otvoril skóre. Na začiatku tretej tretiny po Chárovej strele pripravil ideálnu streleckú parketu aj pre Larsa Ellera, ktorý zvýšil na 3:0 pre hostí. Slovenský krídelník si počas 11 minút na ľade pripísal aj jeden strelecký pokus a dve plusky. Chára odohral takmer 19 minút, v úvode stretnutia si odsedel dve trestné minúty, prezentoval sa aj štyrmi bodyčekmi.Hráči New Yorku Islanders triumfovali na ľade Buffala 3:0, pod čo sa najvýraznejšie podpísal Iľja Sorokin. Ruský brankár vykryl všetkých 20 striel súpera a vo svojom štvrtom profiligovom zápase sa tešil z premiérového víťazstva a zároveň aj čistého konta. Dvoma gólmi pomohol k výhre kapitán "ostrovanov" Anders Lee, ďalší zásah pridal Jean-Gabriel Pageau, ktorý skóroval vo štvrtom zápase za sebou a ako ôsmy hráč v klubovej histórii zakaždým počas svojej streleckej série strelil gól v prvej tretine. Islanders sa rozbehli, vyhrali tretí zápas po sebe a bodovali v ôsmom dueli v rade.Shutoutom sa v noci blysol aj veterán Jonathan Quick. Brankár Los Angeles zneškodnil v domácom súboji s Minnesotou (4:0) všetkých 28 striel "divochov" a prvým čistým kontom v sezóne a 53. v kariére doviedol Kings k výhre 4:0. "Králi" vyhrali aj vďaka gólu a asistencii Jareta Anderson-Dolana, ten sa stal iba štvrtým nováčikom v drese LA, ktorý si pripísal dva alebo viac bodov v dvoch dueloch po sebe.



Buffalo - New York Islanders 0:3,



New York Rangers - New Jersey 2:5,



Pittsburgh - Washington 1:3

/za hostí PÁNIK 0+2, CHÁRA 0+1/,



Los Angeles - Minnesota 4:0,



Vegas - Colorado 2:3