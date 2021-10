Australian Open má ako podmienku úplnú zaočkovanosť, účasť mnohých hráčov je tak ohrozená

Športovci sa musia dať zaočkovať

Podstúpiť musia aj karanténu

Očkovanie má za sebou len polovica hráčov

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia štátu Viktória uviedli, že všetci profesionálni športovci v tejto časti Austrálie budú musieť byť úplne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.Ako informoval web sportowefakty.wp.pl, tento krok by mohol ohroziť účasť mnohých tenistov na januárovom grandslamovom turnaji Australian Open, ktorý sa tradične koná v metropole Viktórie Melbourne.Austrálske úrady pristupujú k pandémii koronavírusu s plnou vážnosťou. Vláda spomenutého štátu Viktória v piatok uviedla, že nariadila vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých profesionálnych športovcov.Opatrenie sa okrem toho vzťahuje aj na osoby zabezpečujúce ich činnosť, čiže trénerov, fyzioterapeutov a ďalších členov realizačných tímov. Každý musí dostať očkovaciu látku najneskôr do 15. októbra a hraničným termínom pre úplnú vakcináciu je 26. november.Ako na facebooku uviedla televízna stanica Seven News, podľa premiéra Viktórie Daniela Andrewsa sa podujatie môže uskutočniť, ale hráči budú musieť podstúpiť karanténu. Dodal, že organizácia Tennis Australia, ktorá riadi toto športové odvetvie u "protinožcov", úzko spolupracuje so zdravotníckymi orgánmi vo Viktórii na dosiahnutí kompromisu.Australian Open sa má v Melbourne konať od 17. do 30. januára 2022, pričom podľa neoficiálnych údajov je momentálne zaočkovaná iba približne polovica tenistov a tenistiek v najlepšej stovke rebríčkov ATP a WTA.Riaditeľ turnaja Craig Tiley tieto informácie zatiaľ nekomentoval, no nedávno zdôraznil, že tenisti budú musieť absolvovať povinnú karanténu a počas podujatia budú fungovať tzv. bubliny.