Košický maratón ovládol Keňan Kerio, slovenským šampiónom sa stal Sahajda (foto)

Od traťového rekordu ho delili sekundy

Slovenským šampiónom je opäť Sahajda

Niekoľkokrát chcel preteky vzdať

Víťazi si vyslúžili finančné prémie

3.10.2021 - Kenský vytrvalec Reuben Kerio sa časom 2:07:18 h stal víťazom 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Druhý skončil Etiópčan Hiribo Shano Share (2:07:48) a po tretie miesto si dobehol ďalší Keňan Albert Kipkosgei Kangogo (2:07:52).Keria delilo v cieli na košickej Hlavnej ulici iba sedemnásť sekúnd od traťového rekordu, o ktorý pred deviatimi rokmi postaral kenský bežec Lawrence Kimaiyo (2:07:01 h). Napriek tomu sa postaral o celkovo 18. triumf maratónca z tejto vytrvaleckej veľmoci číslo jeden na východe Slovenska.Afričania - s výnimkou lanského špecifického ročníka, keď bežalo iba 188 vytrvalcov a z toho len traja zo zahraničia - vládnu v Košiciach nepretržite od roku 2005.Skvelý traťový rekord sa zrodil v ženskej časti pretekov. Víťazná Etiópčanka Ayuntu Kumela Tadesseová dosiahla čas 2:24:35 h a približne o minútu a pol zlepšila ženské maximum na týchto pretekoch, o ktoré sa predvlani postarala jej krajanka Sichala Kumeshiová (2:26:01 h).Rolu domáceho favorita medzi mužmi zvládol Tibor Sahajda, ktorý obsadil celkové siedme miesto a pridal do zbierky ďalší titul slovenského šampióna v maratóne. Za Keriom zaostal o 14:44 min. Vlaňajší víťaz Marek Hladík finišoval ôsmy s mankom 15:26 na víťazného Keňana.Sahajda priznal, že sa v slnečnom počasí na košickej trati poriadne vytrápil.Bol to boj o život. ´Desiatka´ bola prepálená a už som vedel, že to bude trápenie, keďže viem, na čo mám. Keď sa človek necíti dobre v prvej polovici, je automaticky jasné, že druhá polovica bude horšia. Pichalo ma v boku, vytrápil som sa... Chcel som vyhrať aspoň slovenský titul. Vydal som zo seba maximum, viac som nemohol," povedal 30-ročný bežec pri mikrofóne RTVS.Priznal, že v priebehu pretekov viackrát rozmýšľal, že odstúpi."Ani neviem, koľkokrát som to chcel vzdať. Taký je maratón, je to nevyspytateľná disciplína. Som však hrdý na to, že som slovenská jednotka, a som rád, že hlava vydržala až do cieľa a nevzdal som sa pred domácim publikom," dodal Tibor Sahajda.Pre najlepších v celkovom poradí pripravili organizátori zaujímavé finančné prémie. Kerio i Tadesseová dosiahli časy pod 2:10 h, resp. 2:28 h (ženy), a zinkasujú tak po 15-tisíc eur. Tadesseová zároveň dostane aj bonus za traťový rekord 5000 eur.