Australian Open: Osaková so Serenou Williamsovou postúpili do štvrťfinále

Japonská tenistka Naomi Osaková a Američanka Serena Williamsová sa prebojovali do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Osaková v osemfinále v pozícii nasadenej trojky zdolala vlaňajšiu finalistku Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú 4:6, 6:4, 7:5.





Ženy - dvojhra - osemfinále:

Serena Williamsová ako turnajová desiatka vyradila sedmičku "pavúka" Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:4, 2:6, 6:4. Medzi elitnú osmičku v Melbourne postúpila už po trinásty raz v kariére. Američanka stále živí šancu na zisk 24. grandslamového titulu v singli, čím by vyrovnala absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.Osaková prehrávala v treťom sete duelu s Muguruzovou Blancovou 3:5 a za stavu 15:40 čelila dvom mečbalom. Šampiónka Australian Open z roku 2019 ich však odvrátila a napokon otočila nepriaznivý vývoj. "Mala som pocit, akoby ma vystrašila hra súperky, ktorá predvádzala naozaj výborný výkon. V závere tretieho setu som sa však dokázala zmobilizovať, musela som si všetky dôležité loptičky uhrať sama," uviedla pre akreditované médiá Osaková, ktorú vo štvrťfinále čaká Taiwančanka Hsieh Su-Wei. "Neteším sa na to, vždy hráme veľmi dlhé a náročné zápasy," dodala Japonka.Mladšia zo sestier Williamsových sa proti Sobolenkovej v rozhodujúcich momentoch mohla oprieť o kvalitné podanie. "Aj keď mi druhý set nevyšiel podľa predstáv, mala som dojem, že som stále v hre o víťazstvo. Boli to všetko vyrovnané gemy. Neustále som si hovorila, že to zvládnem. Na tribúne mi fandila Venus, je skvelé mať po svojom boku sestru. Ona dobre vie, pod akým som tlakom a môže mi pomôcť," povedala v prvom pozápasovom interview Američanka, ktorá sa vo štvrťfinále stretne s víťazkou súboja medzi vlaňajšou šampiónkou Roland Garros Poľkou Igou Swiatekovou a druhou nasadenou Rumunkou Simonou Halepovou.



Naomi Osaková (Jap.-3) - Garbine Muguruzová Blancová (Šp.-14) 4:6, 6:4, 7:5,

Serena Williamsová (USA-10) - Arina Sobolenková (Biel.-7) 6:4, 2:6, 6:4,

Hsieh Su-wei (Taiw.) - Markéta Vondroušová (ČR-19) 6:4, 6:2