FORTUNA LIGA: Futbalisti Žiliny zvíťazili nad ViOnom Zlaté Moravce 4:1

Futbalisti Žiliny zvládli vstup do jarnej časti Fortuna ligy. V sobotnom domácom stretnutí 19. kola zvíťazili nad Zlatými Moravcami 4:1. Pripísali si prvý triumf po troch zápasoch.

MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:1 (1:0)





Góly: 41. Jibril, 65. Moško (vlastný), 69. Iľko, 83. Slebodník - 61. Kovaľ. Rozhodovali: Dohál – Ferenc, Perát, ŽK: Ďubek, Chovan, Tóth (všetci Zlaté Moravce)



Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Kiwior, Javorček – Bernát (74. Bičachčjan), Fazlagić, Gono (78. Slebodník) – Ďuriš (66. Rusnák), Jibril (66. Kurminowski), Iľko (74. Goljan)



Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Moško, Menich, Chren – Hrnčár, Grozdanovski, Tóth, Čonka – Ďubek (47. Orávik) – Kyziridis (47. Kovaľ)

Úvod stretnutia patril domácim, už po ôsmich minútach sa po priamom kope dostal do dobrej príležitosti Ďuriš, ale netrafil bránku. Postupne sa hra presunula do stredu ihriska a ani jeden z tímov sa nedokázal dostať do výraznejšej šance, v 30. minúte síce Javorček poslal center do šestnástky, ale Ďuriš tentoraz netrafil loptu. Žilinčania sa napokon dočkali, v 41. minúte sa v pokutovom území hostí uvoľnil Jibril a otvoril skóre.



Po zmene strán domáci kontrolovali zápas, ale aj Zlaté Moravce zvýšili aktivitu. V 58. minúte nechýbalo veľa, aby využil chybu v rozohrávke Kovaľ, na druhej strane brankár Chovan pohotovo zasiahol po strele Iľka. Vzápätí domáca obrana opäť zazmätkovala v rozohrávke, Kopasovu prihrávku brankárovi zachytil Kovaľ a vyrovnal na 1:1. Radosť hostí však netrvala dlho a už o štyri minúty Žilinčania opäť viedli. Ďuriš poslal loptu z pravej strany a Moško ju nešťastne nasmeroval za chrbát vlastného brankára. Žilinčania pridali aj dve poistky, v 69. minúte sa individuálne presadil Iľko a v závere stanovil konečné skóre Slebodník, ktorý skóroval tri minúty po svojom príchode na ihrisko.



Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Dovolím si tvrdiť, že sme podali jeden z najlepších výkonov za môjho pôsobenia. Bol to komplexný výkon, boli sme dobre zorganizovaní, pracovali sme vo vysokom tempe, hrali sme rýchlo, takže dnes klobúk dole pred chlapcami. Treba im pogratulovať, lebo som ich už dlho nevidel takto hrať."

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: "Z našej strany rozhodli zápas situácie jeden na jedného, v ktorých sme zlyhali. Systémovo sme pripravili nejaké veci, ktoré sme predpokladali, že budú v zápase. Myslím si, že systémovo sme to zvládli. Ten výsledok sme sa snažili držať čo najdlhšie, čakali sme na našu príležitosť, nejaké náznaky tam boli, v druhom polčase sa nám podarilo vyrovnať. Ako som povedal, zápas rozhodli situácie jeden na jedného, ktoré sme nezvládli."

FC Spartak Trnava zdolal FK Senica 1:0

Futbalisti FC Spartak Trnava zdolali v sobotnom domácom stretnutí 19. kola Fortuna ligy FK Senica 1:0.

FC Spartak Trnava - FK Senica 1:0 (0:0)





Gól: 52. Mikovič. Rozhodovali: Očenáš - Kováč, Straka, ŽK: Grič, Bamidele Yusuf - Kopečný, Gallovič



Spartak: Rusov - Koštrna, Grič, Twardzik, Mikovič - Benovič (46. Savvidis) - Cabral (90. Tumma), P. Kolesár (46. Vlasko), Bukata (75. Iglesias), Bamidele Yusuf - Olejník (67. Turňa)



Senica: Fryšták - Kopečný, Carrillo, Asanovič, Šimčák - Addo, Gallovič (78. Gamboš) - Turčák (56. Guba), Piroska, Košťál (86. Berisha) - Malec

Úvod zápasu bol obojstranne bojovný, prvú strelu vyslal na trnavskú bránku až v 18. minúte Košťál. Najväčšiu šancu prvého dejstva mal Spartak v 26. minúte, po rýchlej kontre vysunul Twardzik prihrávkou do šestnástky Olejníka, ktorého zakončenie po zemi k vzdialenejšej žrdi tesne minulo cieľ. Seničania neskôr pohrozili Gallovičom. Senický stredopoliar prenikol až do šestnástky, jeho ranu však trnavská defenzíva zblokovala. Na opačnej strane kopal priamy kop z dobrej pozície Kolesár, no trafil iba nad bránku.



Trnavčania po zmene strán zvýšili aktivitu, výsledkom čoho bol gól Mikoviča v 52. minúte. Trnavský ľavý bek napriahol spoza pokutového územia a jeho rana skončila za chrbtom Fryštáka. Išlo o prvú trnavskú strelu do priestoru bránky. Blízko k vyrovnaniu bol Košťál, Rusov po jeho jedovke z pár metrov predviedol pohotový zákrok a dorážka tiesneného Pirosku išla nad. V 74. minúte mohol Bamidele Yusuf prihrať nabiehajúcemu Mikovičovi, zobral však riešenie situácie na seba a jeho pokus skončil mimo bránky. Seničania sa snažili vyrovnať, Piroska však opäť namieril z voleja len nad. Domáci sa v závere sústredili na podržanie lopty na súperovej polovici a doviedli duel do víťazného konca. Trnavské víťazstvo ešte mohol zvýšiť Vlasko, ale zblízka trafil žrď.



Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Veľmi sme si priali, aby sme domáci zápas vyhrali, pravdepodobne nám to zaručí prvú šestku. Hoci nám v prvom polčase viazla kombinácia a nebola hra podľa našich predstáv, mohli sme ísť do vedenia. V druhom dejstve prišli na ihrisko skúsení chalani, ktorí vedeli podržať loptu, boli sme oveľa nebezpečnejší a mali sme situácie na skórovanie. Je to veľmi dôležité víťazstvo, vážime si to a veríme, že už sme zlomili sériu na domácom ihrisku a bude sa nám viac dariť aj bodovo."

Anton Šoltis, tréner Senice: "Úvodných sedem minút sme nemali ideálnych, potom sme prebrali iniciatívu a súpera sme zavreli na jeho polovici. Nevychádzala nám však finálna fáza. Škoda, pretože v tejto časti zápasu by bolo dobré, keby sme ho otvorili gólom. V druhom polčase sme chceli predvádzať rovnakú hru, ale súper išiel po našej ľahkej chybe do vedenia. Dnes sme pohoreli na efektivite, v závere sme sa snažili o vyrovnanie, ale neprinieslo to nič. Bez efektitivity a väčšej agresivity v súperovej šesnástke nemôžeme byť úspešní."

ŠK Slovan Bratislava remizoval na ihrisku MFK Ružomberok 0:0



Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava remizovali v sobotnom stretnutí 19. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Ružomberok 0:0. Na čele tabuľky majú šesťbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá má zápas k dobru. Ružomberok je šiesty.

MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 0:0





Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Galo, ŽK: Gerec (Ružomberok)



Ružomberok: Krajčírik – Mrva, J. Maslo, Mojžiš – Kojnok (59. Ďungel), Múdry, Zsigmund, Madleňák – Kostadinov (87. Boďa), Brenkus (68. Kubík) – Regáli (87. Gerec)



Slovan: Greif – Pauchek, Bajrič, Božikov, De Marco – Holman, Rabiu – Daniel (67. Rattao), Weiss (84. Henty), Moha - Strelec

V 9. minúte sa "belasí" postarali o vzruch pred domácou bránkou, ale šanca z toho nebola. Na druhej strane v 29. minúte Brenkus vystrelil zblízka, ale trafil len hráča súpera. V 39. minúte sa po malej domov od Pauscheka sa do problémov dostal brankár hostí Greif, keď ho napádal Regáli, ale situáciu vyriešil. Okrem týchto troch momentov prvý polčas už nič viac nepriniesol. V mrazivom počasí, keď teplota sa držala na mínus šesť stupňov Celzia, mužstvá do prestávky ponúkli len medzišestnástkový futbal bez jedinej strely na bránku.



Druhé dejstvo sa už nieslo v znamení zvýšenej aktivity majstra. V 51. minúte mali domáci aj šťastie, keď Pauschek vystrelil a pred ružomberskou bránkou trafil spoluhráča Daniela. V 62. minúte Ďungel sprava poslal center pred bránku "belasých", našiel síce Regáliho, no ten loptu nespracoval. V 64. minúte Bajričovu hlavičku vykryl Krajčírik. O chvíľu nato sa vo veľkej šanci ocitol Moha, no jeho krížna strela tesne minula ľavý dolný kút bránky MFK. V 84. minúte Greif vychytal Regáliho, ktorý vypálil z bezprostrednej blízkosti, ale z uhla.



Ján Haspra, tréner Ružomberka: "Na našom ihrisku sme privítali najlepšie mužstvo v našej lige. Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby podmienky boli čo najlepšie, aby priali futbalu. Terén napokon bol taký, aký bol, pre oba tímy rovnaký. V prvom polčase sme sa súperovi vyrovnali po všetkých stránkach. Je pravda, že v druhej polovici, v určitých pasážach mal Slovan prevahu, pričom vytvoril si aj šance. Musím povedať, že v tomto zápase si nezaslúžil nikto vyhrať, ale ani prehrať. Preto remíza sa mi zdá spravodlivá. My so ziskom bodu sme veľmi spokojní."

Darko Milanič, tréner Slovana: "Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom nám chýbala energia a akoby sme sa trochu zľakli ihriska, ktoré na prvý pohľad vyzeralo zle, no reálne nebolo až také ťažké. Po prestávke moje mužstvo podalo odlišný výkon, mali sme oveľa viac dobrých akcií i príležitostí a vypracovali sme si aj gólové šance. Keď sa zápas skončí bežne 0:0, nemáte z toho dobrý pocit. V našom podaní však zápasu chýbal iba gól. Trápili sme sa v koncovke, bolo to bez efektivity."