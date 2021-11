Australian Open sa stane prvým grandslamovým turnajom vyžadujúcim povinné očkovanie

Riaditeľ Australian Open Craig Tiley v sobotu potvrdil, že každý, kto sa zúčastní na úvodnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny 2022, bude musieť byť úplne zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 . Týka sa to i všetkých hráčov.

Účasť Novaka je otázna

Povinné očkovanie

Rozdielne tábory

20.11.2021 (Webnoviny.sk) -Turnaj sa uskutoční od 17. do 30. januára 2022. Vláda austrálskeho štátu Viktória už skôr avizovala, že na miesto konania budú mať povolený vstup iba zaočkované osoby. Tiley v sobotu toto rozhodnutie zdupľoval. "Všetci na mieste, fanúšikovia, personál a hráči budú musieť byť zaočkovaní," poznamenal.V nadväznosti na uvedené opatrenia tak zostáva otázne, či sa v Melbourne predstaví súčasná svetová jednotka Novak Djokovič. Srb vytrvalo odmieta poskytnúť informácie o svojej zaočkovanosti a tvrdí, že je to jeho súkromná vec."Radi by sme tu videli Novaka, ale on sám vie, že musí byť zaočkovaný, aby mohol hrať. Vždy vravieval, že Australian Open je udalosť, ktorá mu dáva vietor do plachiet," doplnil Tiley.Australian Open sa stane vôbec prvým grandslamovým turnajom, ktorý bude od hráčov vyžadovať povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 "Keď premiér Viktórie Daniel Andrews pred niekoľkými týždňami podmienil účasť na Australian Open očkovaním, všetko povedal veľmi jasne. Okamžite sme oznámili hráčom, že je to jediný smer, ktorým sa môžu vydať v záujme zabezpečenia bezpečnosti všetkých," skonštatoval Tiley.Debata o očkovaní rozdelila tenistov na profesionálnych okruhoch na dva rozdielne tábory. Kým spomenutý Djokovič tvrdí, že zaočkovať sa je osobná voľba každého človeka, a tak to má aj zostať bez ohľadu na tlaky z okolia, bývalý svetový hráč číslo jeden Brit Andy Murray má iný názor.Podľa Murrayho je očkovanie povinnosť každého človeka, ktorý chce konať dobro v prospech väčšiny. Preto by podľa neho mala byť povinne nariadená resp. vyžadovaná.