NHL: Tatar pomohol gólom k výhre New Jersey nad Tampou, Pánik s asistenciou

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel jedným gólom k triumfu New Jersey v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Tampy Bay 5:3. Tridsaťročný útočník sa presadil v 59. minúte, keď spečatil výsledok duelu do prázdnej bránky. Bolo to jeho druhý gól a siedmy bod v prebiehajúcej sezóne. Celkovo strávil na ľade 13:30 min a trikrát vystrelil na bránku.



Richard Pánik si pripísal jednu asistenciu pri prehre New Yorku Islanders s Calgary Flames 2:5. Slovenský útočník odohral 14:42 minút a do štatistík si pripísal aj dve strely na bránku, tri hity a mínusový bod. Jeho spoluhráč Zdeno Chára strávil na ľade 19:24 min a ku strele na bránku pridal dve trestné minúty.

Washington zvíťazil na ľade San Jose hladko 4:0. Kapitán Capitals Alexander Ovečkin strelil dva góly a pridal asistenciu, ďalšie dva góly pridal Conor Sheary. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral 19:03 minút a do štatistík si pripísal dve "plusky", dve strely na bránku a šesť bodyčekov.



Connor McDavid strelil gól a pridal asistenciu pri výhre Edmontonu Oilers nad Chicagom Blackhawks 5:2 a svoju bodovú sériu od začiatku sezóny natiahol už na 17 zápasov. Nazbieral v nich dvanásť gólov a 20 asistencií. Leon Draisaitl mal taktiež bilanciu 1+1 a s 35 bodmi (18+17) vedie kanadské bodovanie súťaže.

výsledky:



Los Angeles - Carolina 4:5,



Tampa Bay - New Jersey 3:5

/Tatar za hostí 1+0/,



Florida - Minnesota 5:4,



Montreal - Nashville 6:3,



NY Islanders - Calgary 2:5,



Philadelphia - Boston 2:5,



Toronto - Pittsburgh 0:2,



Arizona - Detroit 2:1 pp,



Dallas - St. Louis 4:1,



Edmonton - Chicago 5:2,



Vegas - Columbus 3:2



San Jose - Washington 0:2 v 3. tretine