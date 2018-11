Austrálska vláda potvrdila, že nepodpíše migračný pakt OSN

Na archívnej snímke austrálsky premiér Scott Morrison. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 21. novembra (TASR) - Austrália potvrdila, že nepodpíše Globálny pakt OSN o migrácii. Vláda v Canberre sa totiž obáva ohrozenia austrálskych národných záujmov, informovala v stredu agentúra DPA.Globálny pakt OSN o migrácii majú krajiny sveta oficiálne prijať a podpísať v decembri na konferencii v Maroku. Viaceré štáty však už avizovali, že tento medzinárodný dohovor nepodpíšu, alebo sa k nemu aspoň vyjadrujú kriticky.Ustanovenia paktu by mohli predstavovať riziko, uvádza sa vo vyhlásení podpísanom austrálskym premiérom Scottom Morrisonom, ministrom vnútra Peterom Duttonom a ministerkou zahraničných vecí Marise Payneovou.Návrh dokumentu podľa nichMigračný pakt vnímajú kriticky viaceré západné krajiny, obzvlášť tie s konzervatívnymi vládami, približuje DPA. Rozhodnutie ho nepodpísať už avizovali Poľsko, Rakúsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Bulharsko, Estónsko, Izrael i USA.Na migračnom pakte sa 193 členských štátov OSN dohodlo ešte v septembri 2016. Práce na jeho znení sa začali v apríli 2017 a schválené bolo v júli 2018. Cieľom tohto 34-stranového dokumentu, ktorý by mali vlády oficiálne prijať na konferencii v marockom Marrákeši v dňoch 10.-11. decembra, je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov.Austrálska konzervatívna vláda, ktorá je pri moci od roku 2013, presadzuje politiku, na základe ktorej sú utečenci pokúšajúci doplaviť do Austrálie umiestňovaní do zariadení na tichomorských ostrovoch Nauru a Manus. OSN označila podmienky v tamojších utečeneckých táboroch zaa viaceré ľudskoprávne organizácie nazvali tieto zariadenia