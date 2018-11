D. Trump poskytol písomné odpovede vyšetrovateľovi Muellerovi

Robert Mueller, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. novembra (TASR) - Právnici amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámili, že osobitnému vyšetrovateľovi Robertovi Muellerovi zaslali prezidentom vypracované písomné odpovede ohľadom údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Odpovede sú dôležitým medzníkom vo vyšetrovaní podozrení zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Prezident týmto spôsobom po prvý raz vyšetrovateľom poskytol svoj pohľad na kľúčové momenty celej kauzy.Donald Trump už v piatok uviedol, že odpovedal na otázky, ktoré mu v písomnej forme zaslal vyšetrovateľ Mueller. Zdôraznil, že na otázky odpovedal on sám.Trumpov právnik Jay Sekulow spresnil, že odpovede boli poskytnuté v utorok. Tím prezidentových právnikov podľa jeho slov nezverejní znenie otázok a nebude ani poskytovať žiadne informácie týkajúce sa komunikácie s osobitným vyšetrovateľom.Aktuálna séria otázok sa týkala len problematiky údajného ruského zasahovania do volieb. Ďalšie otázky od Muellerovho tímu by však mali zisťovať aj to, či sa Trump nedopustil marenia výkonu spravodlivosti.