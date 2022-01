Austrálski meteorológovia zaznamenali vyrovnanie historického teplotného rekordu, rovnaká teplota sa namerala v roku 1962

Austrália

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - V Austrálii zaznamenali vyrovnanie teplotného rekordu. V pobrežnom meste Onslow v štáte Západnávo štvrtok namerali 50,7 stupňa Celzia. Ako referuje spravodajský portál BBC, identická teplota bola nameraná ešte v roku 1962 v južnej častiV Onslowe a priľahlých oblastiach by dokonca mohlo nastať prekonanie historického maxima, keďže podľa meteorológov by teploty mohli v piatok mierne stúpnuť. Následne by sa malo ochladiť. Podľa miestnych médií je priemerná teplota v Onslowe v tomto ročnom období 36,5 stupňa Celzia.Vo štvrtok hlásili teploty nad 50 stupňov Celzia aj ďalšie dve austrálske mestá - Mardie a Roebourne. Meteorológ Luke Huntington uviedol, že nahromadenie horúceho vzduchu v regióne bolo spôsobené nedostatkom zrážok. Niektorí obyvatelia v oblasti dokonca uviedli, že pre extrémne vysoké teploty im prestali fungovať klimatizácie.