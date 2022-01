Hrabušice by mohli mať svoje malé letisko, ako zareagujú miestni, ešte nie je isté

Potenciál pre cestovný ruch

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Neďaleko turistického centra Podlesok v Slovenskom raji by malo vzniknúť malé osobitné letisko. Tamojšie trávnaté plochy v katastrálnom území obce Hrabušice doteraz využíval ich vlastník, súkromná spoločnosť, ako vzletovú a pristávaciu plochu pre ultraľahké športové lietadlá.Po transformácii, ktorú pripravuje, by mali slúžiť na športové a rekreačné účely.Starostka Hrabušíc Janka Skokanová pre agentúru SITA uviedla, že aj takáto činnosť by mohla priniesť cestovnému ruchu v danej lokalite veľký potenciál z hľadiska využívania tamojších služieb.Územie je dostupné z areálu Malý Majer Podlesok, ktorý je dopravne napojený na cestu tretej triedy 3227 Hrabušice – Stratená.Súkromný vlastník plochy na spomínané letecké účely využíva od roku 2013 na základe povolenia Slovenskej federácie ultraľahkého lietania.Teraz chce zmeniť využívanie územia na rekreačné plochy podľa požiadaviek novelizovaného leteckého zákona, a to bez stavebných zásahov či budovania spevnených plôch.„V praxi to znamená využitie trávnatých plôch ako osobitné letisko, ktoré bude slúžiť na športové a rekreačné účely v súlade s podmienkami, ktoré určí dopravný úrad,“ uvádza investor v zámere, ktorý predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).Osobitné letisko bude mať vzletovú a pristávaciu dráhu s dĺžkou 370 metra a šírkou 18 metrov. Ako technické zázemie letiska budú slúžiť objekty zariadenia Malý Majer.Zmenu na osobitné letisko by chcela spoločnosť realizovať ešte v tomto roku, predpokladané náklady na realizáciu zámeru sú vo výške 5-tisíc eur.Prevádzkovať ho plánuje v lete od 6:00 do 20:00, v ojedinelých prípadoch do takzvaného občianskeho súmraku.Intenzita príletov a odletov bude podľa zámeru minimálna, maximálne desať príletov a odletov denne.Letisko však nebude využívané v zimnom období v čase, keď bude na dráhe a priľahlých pozemkoch súvislá vrstva snehu.Činnosť bude umiestnená v území s druhým stupňom územnej ochrany. Samotná lokalita sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, no parcely priamo využívané na vzlety a pristávanie nepatria do tohto pásma.Správa Národného parku Slovenský raj o zámere vie a nemá s ním problém. „Podmienkou je, aby tam nebol betón a ostalo to aj naďalej ako trávnaté letisko,“ povedal pre SITA jej riaditeľ Tomáš Dražil.Najbližšie letisko sa nachádza v Poprade, a to vo vzdialenosti 15,5 km od lokality.„Pre nás je to zaujímavé, že v takej malej obci a pri národnom parku má byť vytvorené malé letisko,“ poznamenala starostka obce, ktorá má viac ako 2,5 tisíc obyvateľov.Načrtla pritom možnosť vyhliadkových letov a využitie aj pre Horskú záchrannú službu. Všetko má však podľa jej slov svoje klady a zápory, neisté sú reakcie miestnych.Pripomenula tiež, že v okruhu dvesto metrov sa už nesmie nič stavať.„Niektorí ľudia boli proti tomu ešte vtedy, keď tu lietalo jedno lietadlo. Neviem, aký ohlas bude mať toto letisko v zmysle ponímania verejnosti, ale v každom prípade je to na prospech tejto lokality,“ uzavrela.