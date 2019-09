Austrálski školáci otvorili celosvetový štrajk za ochranu klímy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 20. septembra (TASR) - Demonštráciami v Austrálii sa začala v piatok plánovaná celosvetová vlna štrajkov za dôraznejšie kroky v boji proti zmene klímy. Desaťtisíce austrálskych školákov neprišli na vyučovanie, aby podľa organizátorov "bolo politikom jasné, že musia brať vážne ich budúcnosť", informovala tlačová agentúra DPA.Veľké zhromaždenia boli ohlásené v mestách ako Sydney či Melbourne, demonštrovalo sa však aj vo vnútrozemskom Alice Springs, kde si stovky ľudí políhali na zem a tvárili sa, že sú mŕtvi. Protestujúci požadujú, aby bola zmena klímy konečne chápaná ako kríza.Mládežnícke hnutie Piatky za budúcnosť očakáva, že do jeho najnovších akcií za ochranu klímy sa zapoja v rôznych častiach sveta státisíce ľudí. V rámci medzinárodného týždňa štrajkov, ktorý sa začína v piatok, ohlásili aktivisti protesty vo vyše 2600 mestách na území 160 štátov.Štrajkujúci v Austrálii požadujú, aby v tejto krajine nevznikali nové uhoľné bane a aby sa prechod na výrobu energie z výhradne obnoviteľných zdrojov zavŕšil do roku 2030. Akciu podporujú odbory a niektoré korporácie. Štátne školy mali účasť zakázanú, očakávalo sa však, že mnohí študenti budú tento zákaz ignorovať.Austrálsky vicepremiér Michael McCormack opísal prebiehajúce protesty ako "rozvratníctvo" a vyjadril presvedčenie, že by spôsobovali menej ťažkostí, ak by sa konali cez víkend. Povedal tiež, že študenti by sa naučili viac v škole, a ubezpečil, že vláda už podniká kroky na obmedzenie škodlivých emisií a podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, informovala tlačová agentúra AP.Generálny tajomník OSN António Guterres zvolal na 23. septembra do New Yorku summit o klimatickej kríze. Prezidentov a predsedov vlád požiadal, aby pricestovali s konkrétnymi a realistickými návrhmi na čo najskoršie aplikovanie tzv. parížskej dohody (Rámcový dohovor OSN o zmene klímy) a na zaistenie rozhodného prechodu k čistejšej, bezpečnejšej a ekologickejšej budúcnosti.