Čaputová pôjde do USA na Valné zhromaždenie OSN aj klimatický summit

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

New York 20. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok odcestuje na týždeň do USA, kde sa okrem iného zúčastní na klimatickom summite OSN (23. septembra) a vystúpi v rámci Všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN (24. septembra).Ešte predtým má v New Yorku na programe piatkovú účasť na slávnostnom podujatí inštitútu Globsec pri príležitosti 30. výročia konca totality v strednej a východnej Európe a nedeľné stretnutie s krajanmi na 42. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey.Na pôde OSN sa budúci týždeň stretne s generálnym tajomníkom organizácie Antóniom Guterresom či s fínskym prezidentom Saulim Niinistöom.Čaputová odletí z New Yorku späť do vlasti vo štvrtok 26. septembra.