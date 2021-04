Austrálsky minister obchodu mieri do Európy, bude rokovať o zablokovaných vakcínach AstraZeneca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Austrálsky minister obchodu Dan Tehan odcestuje do Európy v snahe o odstránenie európskych reštrikcií na export vakcín proti ochoreniu COVID-19. Minister obchodu vo štvrtok začne cestu, počas ktorej navštívi Ženevu, Berlín, Brusel, Paríž a Londýn. Pôvodne mal rokovať najmä o obchode po brexite, ale jeho program sa rozšíril o otázku dodávok vakcín.„Prvá idea, ktorú otvorím pri rokovacom stole, je to, že exportné reštrikcie, nie sú cestou, po ktorej by sme mali ísť," povedal Tehan v stredu pre rozhlasovú a televíznu stanicu ABC.Pre Austráliu meškajú dodávky troch miliónov dávok očkovacej látky firmy AstraZeneca, dodal minister. Európska únia minulý mesiac zablokovala export 250-tisíc dávok vakcíny AstraZeneca do Austrálie z Talianska. Austrálii sa totiž podľa EÚ vo všeobecnosti úspešne darí brzdiť šírenie koronavírusu.