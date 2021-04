Najvyšší súd zbavil viny francúzskeho kardinála, bol obvinený za krytie sexuálneho zneužívania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd vo Francúzsku v stredu definitívne zbavil viny bývalého lyonského arcibiskupa a kardinála Philippa Barbarina v kauze krytia sexuálneho zneužívania detí pedofilným kňazom. Potvrdil tým rozhodnutie odvolacieho súdu v Lyone z januára minulého roka, podľa ktorého nie sú dôkazy o tom, že by kardinál takéto prípady vedome nenahlasoval.Za oslobodenie kardinála sa prihovárali aj prokurátori. Tí už v roku 2016 odporučili zastavenie konania z dôvodu nedostatku dôkazov.Šesťdesiatdeväťročný Barbarin čelil obvineniam, že nenahlásil úradom bývalého kňaza Bernarda Preynata, ktorý po viac ako dve desaťročia zneužíval mladých chlapcov. Muž je podozrivý zo zneužitia približne 75 chlapcov, no jeho výpoveď naznačuje, že by celkový počet mohol byť aj vyšší. Preynat, ktorý čelí 10 rokom väzenia, počas svojho procesu vypovedal, že jeho nadriadení o jeho správaní vedeli. Barbarin počas odvolacieho procesu povedal, že pri riešení prípadu postupoval podľa inštrukcií Vatikánu, a naznačil, že nemohol urobiť viac.