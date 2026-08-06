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06. augusta 2026

Austrálsky politik priznal, že počas rokovania odoslal správu „moja práca je nudná“


Tagy: politický škandál

Predstaviteľ opozície v Teritóriu austrálskeho hlavného mesta Mark Parton priznal, že počas zasadnutia poslal súkromnú správu, v ktorej označil svoju prácu za nudnú. Poprel však tvrdenia, že adresátkou bola ...



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gettyimages 175453559 676x451 6.8.2026 (SITA.sk) - Predstaviteľ opozície v Teritóriu austrálskeho hlavného mesta Mark Parton priznal, že počas zasadnutia poslal súkromnú správu, v ktorej označil svoju prácu za nudnú. Poprel však tvrdenia, že adresátkou bola sexuálna pracovníčka.


Austrálsky opozičný politik Mark Parton vo štvrtok priznal, že počas rokovania výboru odoslal textovú správu s obsahom: „Do riti, moja práca je nudná. Nechceš sa vymeniť?“ Správu sprevádzala fotografia zo zasadnutia.

Parton, ktorý vedie opozičnú Liberálnu stranu v Teritóriu austrálskeho hlavného mesta, čelil tento týždeň sťažnosti, podľa ktorej správu poslal sexuálnej pracovníčke. O prípade informoval denník Canberra Times.

Politik najprv obvinenia v celom rozsahu odmietol a označil ich za očierňovaciu kampaň. Vo štvrtok však pre verejnoprávnu televíziu ABC priznal, že správu skutočne odoslal. Zároveň však poprel, že jej adresátkou bola sexuálna pracovníčka.

Komu bola správa určená, neuviedol. Svoje konanie obhajoval tým, že aj napriek súkromnej komunikácii počas zasadnutia naďalej plnil svoje povinnosti.

„Množstvo ľudí počas rokovacích dní a vypočutí posiela množstvo súkromných správ,“ povedal Parton. Dodal, že aj počas zasadnutia „naďalej vyvodzoval zodpovednosť voči vláde“.

Podľa Partona bola sťažnosť voči nemu zamietnutá. Jeho kancelária na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.


Zdroj: SITA.sk - Austrálsky politik priznal, že počas rokovania odoslal správu „moja práca je nudná“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: politický škandál
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