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06. augusta 2026
Španielske médiá tvrdia, že medzi migrantmi v Ceute identifikovali podozrivých džihádistov
Španielske médiá informovali, že bezpečnostné zložky údajne identifikovali medzi migrantmi, ktorí minulý týždeň dorazili do Ceuty, viacero osôb v minulosti vyšetrovaných pre trestné činy súvisiace s ...
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6.8.2026 (SITA.sk) - Španielske médiá informovali, že bezpečnostné zložky údajne identifikovali medzi migrantmi, ktorí minulý týždeň dorazili do Ceuty, viacero osôb v minulosti vyšetrovaných pre trestné činy súvisiace s džihádizmom. Úrady tieto informácie zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Španielske bezpečnostné služby podľa denníkov El Español a The Objective identifikovali medzi migrantmi, ktorí počas minulého týždňa prišli do španielskej enklávy Ceuta, niekoľko osôb, ktoré boli v minulosti vyšetrované pre trestné činy súvisiace s džihádistickým terorizmom. Referuje o tom web Euronews.
Obe médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené s vyšetrovaním uviedli, že príslušníci Generálneho komisariátu pre informácie Národnej polície a spravodajskej služby Civilnej gardy analyzovali kamerové záznamy a identifikovali najmenej desiatku osôb, ktoré boli v minulosti zadržané, odsúdené a následne deportované do Maroka za skutky súvisiace s džihádizmom.
Tieto informácie však neboli oficiálne potvrdené. Ministerstvo vnútra Španielska, Národná polícia ani Civilná garda sa k správam zatiaľ verejne nevyjadrili.
Odborníci na terorizmus minulý týždeň upozornili, že džihádistická hrozba v Španielsku vstúpila do novej fázy, ktorú charakterizuje decentralizovaná radikalizácia prostredníctvom sociálnych sietí, komunikačných aplikácií a krátkych propagandistických videí či internetových mémov namiesto tradičných hierarchických štruktúr.
Zároveň vyzdvihli úzku spoluprácu Španielska a Maroka v oblasti boja proti terorizmu, najmä pri výmene spravodajských informácií a monitorovaní radikalizovaných osôb, čo podľa nich zohráva dôležitú úlohu pri preverovaní osôb počas rozsiahlych migračných vĺn.
Podobná polemika vznikla aj v máji 2021, keď do Ceuty cez hraničný priechod El Tarajal vstúpili tisíce migrantov. Španielska vláda vtedy odmietla mediálne tvrdenia o infiltrácii džihádistov medzi prichádzajúcich migrantov a označila ich za „zlomyseľný hoax“. Aj v súčasnosti zostávajú informácie zverejnené médiami bez oficiálneho potvrdenia zo strany španielskych úradov.
Zdroj: SITA.sk - Španielske médiá tvrdia, že medzi migrantmi v Ceute identifikovali podozrivých džihádistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielske bezpečnostné služby podľa denníkov El Español a The Objective identifikovali medzi migrantmi, ktorí počas minulého týždňa prišli do španielskej enklávy Ceuta, niekoľko osôb, ktoré boli v minulosti vyšetrované pre trestné činy súvisiace s džihádistickým terorizmom. Referuje o tom web Euronews.
Obe médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené s vyšetrovaním uviedli, že príslušníci Generálneho komisariátu pre informácie Národnej polície a spravodajskej služby Civilnej gardy analyzovali kamerové záznamy a identifikovali najmenej desiatku osôb, ktoré boli v minulosti zadržané, odsúdené a následne deportované do Maroka za skutky súvisiace s džihádizmom.
Tieto informácie však neboli oficiálne potvrdené. Ministerstvo vnútra Španielska, Národná polícia ani Civilná garda sa k správam zatiaľ verejne nevyjadrili.
Odborníci na terorizmus minulý týždeň upozornili, že džihádistická hrozba v Španielsku vstúpila do novej fázy, ktorú charakterizuje decentralizovaná radikalizácia prostredníctvom sociálnych sietí, komunikačných aplikácií a krátkych propagandistických videí či internetových mémov namiesto tradičných hierarchických štruktúr.
Zároveň vyzdvihli úzku spoluprácu Španielska a Maroka v oblasti boja proti terorizmu, najmä pri výmene spravodajských informácií a monitorovaní radikalizovaných osôb, čo podľa nich zohráva dôležitú úlohu pri preverovaní osôb počas rozsiahlych migračných vĺn.
Podobná polemika vznikla aj v máji 2021, keď do Ceuty cez hraničný priechod El Tarajal vstúpili tisíce migrantov. Španielska vláda vtedy odmietla mediálne tvrdenia o infiltrácii džihádistov medzi prichádzajúcich migrantov a označila ich za „zlomyseľný hoax“. Aj v súčasnosti zostávajú informácie zverejnené médiami bez oficiálneho potvrdenia zo strany španielskych úradov.
Zdroj: SITA.sk - Španielske médiá tvrdia, že medzi migrantmi v Ceute identifikovali podozrivých džihádistov © SITA Všetky práva vyhradené.
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