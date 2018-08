Austrálsky premiér Turnbull možno v piatok odstúpi

Na snímke sprava austrálsky premiér Malcolm Turnbull a podpredsedníčka Austrálskej liberálnej strany a ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 23. augusta (TASR) - Austrálsky premiér Malcolm Turnbull vo štvrtok uviedol, že odstúpi z parlamentu, ak jeho strana bude chcieť zvolať vnútrostranícke hlasovanie o dôvere.Podľa vlastných slov plánuje v piatok usporiadať stranícke stretnutie, ak to bude požadovať väčšina jeho vládnucej konzervatívnej Austrálskej liberálnej strany. Ak bude výsledkom stretnutia výzva na hlasovanie o lídrovi strany, odíde z parlamentu.To by podľa agentúry AP znamenalo doplňovacie voľby, ktoré by mohli stáť vládu jej tesnú väčšinu alebo by mohli viesť k tomu, že Turnbullov nástupca okamžite vypíše nové parlamentné voľby.Tlak na Turnbulla sa zintenzívnil vo štvrtok, keď traja významní ministri ponúkli svoju rezignáciu s tým, že už ho viac nepodporujú. Vyzvali ho, aby usporiadal druhé vnútrostranícke hlasovanie o dôvere, keďže podľa nich stratil väčšinovú podporu svojej Austrálskej liberálnej strany.Turnbull v utorok tesne ustál vnútrostranícke hlasovanie, vďaka čomu naďalej zostal na poste lídra strany a šéfa vládneho kabinetu. Za jeho zotrvanie v čele strany hlasovalo 48 liberálnych zákonodarcov - poslancov Snemovne reprezentantov a senátorov. Jeho vyzývateľa, ministra vnútra Petra Duttona, podporilo 35 liberálov. Bezprostredne po zverejnení výsledkov hlasovania Dutton zo svojej funkcie odstúpil. Turnbull potom prežil aj parlamentné hlasovanie o nedôvere, iniciované opozičnou Austrálskou labouristickou stranou.Avšak nepresvedčivé vnútrostranícke víťazstvo Turnbullovu pozíciu oslabilo a Dutton vyzval na druhé hlasovanie.Minister financií Mathias Cormann, ktorý ako jeden z ministrov ponúkol svoju funkciu, bol doteraz Turnbullovým kľúčovým spojencom vo vláde. Teraz si však myslí, že Dutton je najlepšou osobou, ktorá by mala viesť konzervatívnu vládu do nových volieb. Tie by sa mali konať do mája 2019. Cormann podľa vlastných slov nemôže ignorovať fakt, že väčšina jeho kolegov v strane podporuje zmenu.Snemovňa reprezentantov si vo štvrtok odsúhlasila prerušenie schôdze až do 10. septembra, čo sa stretlo s veľkou nevôľou opozície.Od roku 2007 sa na poste austrálskeho premiéra vystriedalo päť politikov, pričom ani jeden z nich nevládol celé volebné obdobie.