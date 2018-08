Hurikán Lane, ktorý sa rúti na Havaj, mierne zoslabol

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honolulu 23. augusta (TASR) - Hurikán Lane, ktorý sa približuje k americkému štátu Havaj, v stredu mierne zoslabol na štvrtú kategóriu. Informovala o tom americká Národná meteorologická služba (NWS).Hurikán má ponad Havaj prechádzať od stredy do piatka. Najväčší ostrov Havaj (Big Island), ktorý sa stále spamätáva z následkov trojmesačnej erupcie sopky Kilauea, má hurikán zasiahnuť v priebehu štvrtka.Sprievodný vietor dosahuje rýchlosť 250 kilometrov za hodinu a očakáva sa, že jeho intenzita sa bude naďalej postupne znižovať. Lane by sa tak mal do piatku zmeniť na hurikán druhého stupňa. Napriek tomu ho meteorológovia označujú za nebezpečný.Podľa posledného oznámenia NWS sa hurikán nachádzal približne 490 kilometrov južne od havajského ostrova Kailua-Kona a pohyboval sa smerom na severozápad k ďalším ostrovom.Pred príchodom mohutného hurikánu guvernér Havaja David Ige vyhlásil stav ohrozenia. Miestne úrady vydali varovanie pred záplavami, ktoré platí od stredy do soboty pre celé územie štátu Havaj. V niektorých oblastiach štátu môže napadnúť až 51 centimetrov zrážok, čo môže vyvolať prívalové povodne a zosuvy pôdy. Niektoré lokality by sa v ich dôsledku mohli stať na niekoľko týždňov až mesiacov neobývateľnými, takže obyvatelia boli vyzvaní, aby sa pripravili na prípadné evakuácie, napísala agentúra Reuters.Americký Červený kríž sa v prípade potreby pripravuje na otvorenie evakuačných stredísk. Havajčania si už podľa agentúry AP začali zhromažďovať zásoby pitnej vody, cestovín, toaletného papiera a ďalších potrieb.