Austrálsky turista sa stratil cestou na Popradské pleso (foto)

6.11.2023 (SITA.sk) - Horskí záchranári v noci zachraňovali 22-ročného austrálskeho turistu, ktorý uviazol v Štôlskej doline vo Vysokých Tatrách. O pomoc pre neho požiadal ešte v nedeľu vo večerných hodinách recepčný z hotela na Popradskom plese, kam sa mal Austrálčan ubytovať.Na Popradské pleso smeroval po magistrále zo Sliezskeho domu a v oblasti Štôlskej doliny zišiel z chodníka a uviazol v kosodrevine, odkiaľ sa svojpomocne nebol schopný dostať. Okrem toho bol vyčerpaný a podchladený, keďže v horách vládlo mimoriadne nepriaznivé počasie, fúkal silný vietor, snežilo a teplota sa pohybovala pod bodom mrazu.Turista podľa Horskej záchrannej služby (HZS) nebol vystrojený do takýchto podmienok. Vedel jej však poskytnúť svoju polohu, čo urýchlilo postup k nemu. Záchranári HZS sa k turistovi dostali v neskorých nočných hodinách. Bol premrznutý, ale s pomocou schopný pohybu. Po zateplení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti zišiel spolu so záchranármi do Vyšných Hágov.S podozrením na omrzliny končatín bol odovzdaný do starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračoval do popradskej nemocnice.