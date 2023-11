Kancelária Ústavného súdu je najlepším obstarávateľom na Slovensku, nadpriemernú známku získalo vyše dvesto subjektov

Hodnotili 4 400 subjektov

6.11.2023 (SITA.sk) - Medzi verejnými obstarávateľmi na Slovensku získalo za rok 2022 nadpriemerné hodnotenie A+ 236 subjektov. Počet obstarávateľov s podpriemerným hodnotením sa tak medziročne znížil.Portál Transparex , špecializujúci sa na transparentnosť verejných obstarávaní, o tom informoval v súvislosti so zverejnením rebríčka verejných obstarávateľov za uplynulý rok.Analytici portálu na základe dostupných údajov z takmer 12-tisíc registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku hodnotili 4 400 subjektov, ktoré vlani realizovali verejné obstarávania.Najlepším verejným obstarávateľom roku 2022 sa v celkovom hodnotení stala Kancelária Ústavného súdu SR Nasledujú Slovenská inovačná a energická agentúra a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach. Táto trojica je aj na čele v kategórii ústredných orgánov štátnej správy.V prvej desiatke kompletného poradia sú aj obec Široké v okrese Prešov, Horská záchranná služba Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , ako aj Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obec Zákamenné v okrese Námestovo.„Pozitívne hodnotím fakt, že na popredných miestach nášho rebríčka zodpovedných obstarávateľov sa umiestnili aj ministerstvá a štátne organizácie,“ uviedol odborník na verejné obstarávanie a zakladateľ portálu Transparex Matúš Džuppa.Podľa neho to znamená, že tieto inštitúcie dbajú na podporu hospodárskej súťaže, ich verejných obstarávaní sa zúčastňuje veľa firiem, pričom konkurencia vždy podporuje kvalitu a cenové úspory. Pri zákazkách s nízkou hodnotou zaznamenali nárast konkurencie.„Faktom je, že existuje aj veľký počet zákaziek, o ktorých podnikatelia nevedia a tak sa ich nemôžu zúčastniť. Aj preto veríme, že pripravované zmeny zákona o verejnom obstarávaní prinesú viac transparentnosti do verejného obstarávania,“ očakáva Džuppa.Transparex hodnotil osem ukazovateľov. Napríklad trvanie zákazky, úspory, počet konkurentov, ale aj iné rizikové udalosti ako spoľahlivosť verejného obstarávateľa z pohľadu počtu zrušených zákaziek, rizikovosti dodávateľov z hľadiska dĺžky ich existencie pred vyhlásením súťaže alebo ich koncentrácie.„V rebríčku nehodnotíme, čo subjekt obstarával a ani nerobíme hĺbkový audit jednotlivých obstarávateľov. Pri stovkách obstarávateľov nemáme šancu preverovať, či došlo k manipulácii v niektorých verejných obstarávaniach,“ priblížil Džuppa.Ak sa takéto porušenie u niektorých ocenených obstarávateľov preukáže, ocenenie zodpovedný obstarávateľ mu odoberú.Pri verejnom obstarávaní podľa odborníka treba myslieť najmä na to, či sú verejné peniaze investované efektívne a transparentne.„Čím je zákazka transparentnejšia, tým viac bodov pri našom hodnotení získava,“ vysvetlil. Hodnotenie zodpovedný obstarávateľ udelili iba obstarávateľom, ktorí zrealizovali aspoň desať tendrov.Džuppa poukázal na to, že kým v roku 2021 verejní obstarávatelia zverejnili informácie o 160-tisíc verejných zákazkách, v roku 2022 len o 82-tisíc.Zákon podľa neho v istých prípadoch umožňuje vereným obstarávateľom, aby tieto zákazky nezverejňovali, čím verejnosť stráca prehľad o tom, kto je dodávateľom pri menších zákazkách.