Autá sú čoraz väčšie a rýchlejšie, tvrdí OZ Znepokojené matky a vyzvalo primátora Valla na zníženie úmrtnosti chodcov

Utlmovanie automobilovej dopravy

Autá sú čoraz rýchlejšie

16.2.2023 (SITA.sk) - Občianske združenie (OZ) Znepokojené matky v štvrtok vyzvalo primátora Bratislavy Matúša Valla, aby znížil úmrtnosť chodcov. Ako informuje zástupkyňa OZ Ivana Nemethová , iniciatíva upozornila na zvyšujúci sa počet úmrtí chodcov a požiadala primátora o intenzívnejšiu podporu udržateľných foriem mobility ako chôdze, bicyklovania a verejnej dopravy.Vedenie mesta vyzvali, aby prijalo opatrenia na utlmovanie individuálnej automobilovej dopravy a znižovanie počtu áut v meste, keďže Bratislava má až 700 automobilov na 1 000 obyvateľov.Iniciatíva už štyri roky žiada od politikov riešenia klimatickej krízy. Jej zástupkyne sa od svojho založenia aktívne zapájajú aj do rozhodovania v komunálnej politike.„Minulý rok zomrelo 14 chodcov. To je o 14 viac, ako je pre nás prípustné. A desivé na tom je aj to, že toto číslo výrazne presahuje predchádzajúce roky," upozornila Nemethová s tým, že v roku 2021 autá usmrtili päť chodcov, v roku 2020 šesť a v rokoch 2019 a 2018 po tri osoby.„Autá sú čoraz väčšie a rýchlejšie, bojíme sa o seba aj o svoje deti. Naše ulice musia vyzerať inak, nemôžu byť postavené ako rýchlostné cesty, na ktorých sa dá aj niekoľkonásobne prekročiť rýchlosť," poznamenala Nemethová s tým, že potrebných je viac radarov, ale aj fyzické úpravy ulíc tak, aby vodiči jazdili pomalšie. Napríklad zúženie pruhov, zakrivenie, vizuálne prvky, priebežné chodníky či spomaľovače.