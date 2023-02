Nový balík sankcií Európskej únie voči Rusku zakáže aj vývoz toaliet, bidetov a ďalších tovarov

Balík v hodnote 11 miliárd eur

Putin neprispel k zlepšenie životov

16.2.2023 (SITA.sk) - Nový balík sankcií Európskej únie , ktoré majú oslabiť ruskú vojenskú mašinériu, zahŕňajú aj symbolický tovar neovplyvňujúci strategické odvetvia. Ako referuje web Ukrajinská pravda, medzi tovary, ktoré sa už nebudú môcť vyvážať do Ruska, patria aj toalety.Hlavným cieľom ďalšieho balíka sankcií v hodnote 11 miliárd eur ročne je zastaviť predaj high-tech tovaru, ktorý možno použiť v ruských zbraňových systémoch.Na sankčnom zozname sa bude nachádzať elektronika, lasery, rádiové zariadenia, softvéry, avionika, námorné kamery či vzácne nerasty.Okrem týchto vecí budú na zozname i spomenuté toalety, bidety, cisterny, bojlery a podobné zariadenia, ďalej vysokozdvižné vozíky, stroje na triedenie pošty, komíny, tehly či pneumatiky.Práve toalety sa stali symbolickými, keď ich ruskí vojaci začali kradnúť pri inváziách do iných krajín - najskôr v Gruzínsku 2008 a teraz aj na Ukrajine.Krádeže tejto bežnej sanity poukazujú na skutočnosť, že 24-ročné vládnutie ruského vodcu Vladimira Putina neprispelo k zlepšeniu životov obyčajných Rusov a v priemere jeden z piatich domov v krajine ani v roku 2023 nemá ani základné vybavenie.Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa stal pamätným výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , ktorý povedal: „Rusi kedysi vravievali, že ich najväčším snom je vidieť Paríž a zomrieť, no dnes je to inak - ich snom ukradnúť záchodovú misu a zomrieť.“