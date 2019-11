Autá v mrazivom počasí trpia viac ako počas letných horúčav

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 27. novembra (TASR) - S nástupom zimy sa treba zaoberať tým, ako svoje vozidlo pripraviť na chladnejšie počasie a čomu sa dá takouto prevenciou predísť. Autá sú totiž v zime oveľa náchylnejšie na poškodenie a celkovo sú výrazne namáhanejšie ako v lete. S príchodom chladných dní je vhodné zmeniť aj štýl jazdy. Najväčším strašiakom je zvládnutie jazdy na klzkej alebo zasneženej vozovke, ale číhajú tam aj iné riziká, ktoré môžu majiteľom áut výrazne skomplikovať deň."Dodržiavanie základných pravidiel pri starostlivosti o auto v zimnom období, ako aj obozretná jazda za zhoršených podmienok na cestách sa v konečnom dôsledku určite vyplatia. Chránite si tak auto pred fyzickým poškodením a predchádzate zbytočným vysokým výdavkom na prípadnú opravu vozidla. A, samozrejme, ohľaduplná jazda je v záujme bezpečnosti a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky," zdôrazňuje Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA Auto, ktorá patrí do skupiny Aures Holdings.Podľa jeho slov automobil stojaci cez noc na ulici môže byť ráno celý premrznutý a stuhnutý. Všetky komponenty sú potom pri jazde oveľa namáhanejšie. Zmrznutý motor, prevodovka, ale aj časti podvozku sa zahrievajú pomalšie a sú tak citlivejšie na poškodenie. Taktiež nie je vhodné nechávať auto, aby sa zahrialo pri státí na voľnobeh, motoru to príliš neprospieva a hlavne motor nie je jediná súčasť vozidla, ktorá sa musí zahriať. Vhodnejšie je bez väčších odkladov pozvoľným tempom vyraziť na cestu a nevytáčať pritom motor do vyšších otáčok. Týmto spôsobom sa všetky komponenty, nielen motor, ale aj prevodovka, diferenciál či tlmiče pomaly zahrejú súčasne a auto je tak po 10 až 20 minútach jazdy pripravené na plné nasadenie.Nebezpečné je parkovanie pod stromami obťažkanými snehom. Riskantné môže byť zaparkovanie auta pod strechou. "Vždy sa presvedčte, že nehrozí pád hromady snehu či ľadu, ktorá môže nielen poškodiť vaše auto, ale aj niekoho vážne zraniť," radí Vaněček.Každý vodič, ako zdôrazňuje, by mal prispôsobiť svoj štýl jazdy aktuálnym podmienkam. Je potrebné predvídať, napríklad na klzkej vozovke musí počítať s dlhšou brzdnou dráhou, a to nielen jeho auta, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Ideálne je, ak si na nejakej voľnej ploche vodič pokojne vyskúša, ako sa auto na snehu či poľadovici správa, ako zatáča a brzdí. Za zváženie stojí aj využitie kurzu školy šmyku, kde naučia, ako tieto situácie zvládať.