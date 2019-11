Milovníci španielskeho filmu si môžu za štyri dni pozrieť osem filmov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Filmová prehliadka Viva la película! prináša do hlavného mesta Slovenska reprezentatívny výber španielskej kinematografie. Šiesty ročník prehliadky španielskeho filmu Viva la película! sa uskutoční v dňoch 28. novembra - 1. decembra v bratislavskom kine Mladosť a ponúkne oceňované filmy osobností najväčšej kinematografie z Pyrenejského polostrova. TASR o tom informovala Katarína Zubácka z Kultúrneho a konzulárneho oddelenia Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave.Oproti predchádzajúcim ročníkom prehliadky,konštatovala v rozhovore pre TASR Katarína Zubácka.Záujemcovia si počas štyroch dní budú môcť pozrieť celkovo osem filmov. Z nich štyri hrané filmy boli nominované na ocenenie Goya za najlepší španielsky film roka 2018. V ponuke pre divákov okrem víťaznej komédie Šampióni (Campeones, réžia Javier Fesser) sú aj tri nominované snímky: sociálne podfarbená romanca Carmen a Lola (Carmen y Lola, réžia Arantxa Echcevarría), politický triler Kráľovstvo (El reino, réžia Rodrigo Sorogoyen) a krimidráma Všetci to vedia (Todos lo saben, réžia Asghar Farhadi), ktorá sa dostala aj do slovenskej kinodistribúcie.Žánrovú rozmanitosť španielskej kinematografie potvrdia ďalšie štyri filmy prehliadky. Dokufikcia Hľadá sa Oscar (En busca de Óscar, réžia Octavio Guerra) ukáže svet filmu z pohľadu svojrázneho filmového kritika.Cez Atlantik do Ameriky konca 60. rokov divákov prenesie animovaná adaptácia komiksu Čierna sa povie Beltza (Black is Beltza, réžia Fermín Muguruza). Španielsky národný žáner "espaňoladu" reprezentuje celovečerný hraný debut Moje drahé bratstvo (Mi querida cofradía, réžia Marta Díaz) a, naopak, filmové bilancovanie tvorivého života Pedra Almodóvara uvidia návštevníci prehliadky v biografickej snímke Bolesť a sláva (Dolor y Gloria, réžia Pedro Almodóvar).Päť z osmičky filmov ponúknutých do prehliadky bude mať anglické titulky, čo je pozvanie aj pre anglicky hovoriacich cudzincov žijúcich na Slovensku, dodala Zubácka.Prehliadku organizujú občianske združenie J. K. Myšľanov a Španielske veľvyslanectvo v Bratislave.