Auto Francúzsko má v úmysle podniknúť právne kroky proti Ghosnovi

Carlos Ghosn, archívna snímka.

Paríž 5. júna (TASR) - Francúzsko má v úmysle podniknúť právne kroky proti bývalému generálnemu riaditeľovi Renaultu Carlosovi Ghosnovi. Potvrdil to v stredu minister hospodárstva Bruno Le Maire v rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu BFMTV.Le Maire uviedol, že Francúzsko ako akcionár má zodpovednosť a musí zabezpečiť, aby vedenie spoločnosti bolo efektívne. Podľa neho je na súdoch, aby o tom rozhodli. Nepovedal, kedy štát predloží prípad súdu. Francúzsko má 15-percentný podiel v spoločnosti Renault.Minister to povedal po tom, ako Renault oznámil, že objavil sporné platby v celkovej výške 11 miliónov eur v holandskej dcérskej spoločnosti. Jej predstavenstvo potvrdilo v utorok (4. 6.) večer, že zahŕňajú aj náklady na letenky pre Ghosna. Aj Holandsko zvažuje súdny proces proti Ghosnovi.Ghosna zatkli minulý rok v novembri v Tokiu a v súčasnosti čelí obvineniam z finančných priestupkov a porušenia dôvery. Krátko po zatknutí ho japonské automobilky Nissan a Mitsubishi odvolal z postu predsedu predstavenstva a v januári sa vzdal postu šéfa Renaultu. Škandál otriasol dvadsaťročným spojenectvom Renaultu s Nissanom.Predstavenstvo Renault v stredu tiež pokračovalo v rokovaniach o návrhu fúzie od spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Čoskoro sa očakáva rozhodnutie o formálnom začatí rokovaní o zlúčení oboch firiem.FCA minulý týždeň verejne navrhla zlúčenie a 50-percentný podiel pre každú z firiem. Tento krok by vytvoril tretiu najväčšiu automobilku na svete za Volkswagenom a Toyotou. Riaditeľ Nissanu Hiroto Saikawa povedal, že zlúčenie by si vyžiadalopartnerstva s Renaultom.