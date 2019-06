V banskobystrickom kraji sa o údržbu ciest postará 9 nových vozidiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 5. júna (TASR) – Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) zakúpila v rámci obnovy a modernizácie strojového parku deväť nových nákladných motorových vozidiel v celkovej cene takmer 1.690.000 eur bez DPH. Vozidlá presunie do stredísk v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), kde sú najviac potrebné - Banská Bystrica, Lučatín, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Jelšava, Kriváň a Veľký Krtíš. Informoval o tom v stredu predseda BBSK Ján Lunter a predseda predstavenstva BBRSC Ján Havran.zdôraznil šéf kraja Lunter.Väčšinu strojov dodala spoločnosť MAN na základe verejnej súťaže, na nosné časti boli dodané nadstavby spoločnosti Kobit-SK. Ide o autá, ktoré majú vymeniteľné nadstavby, čo umožňuje ich využitie v zimnej údržbe ako sypače a odhŕňače snehu. V lete ich využijú ako súpravy, ktoré budú používať na opravy rôznych prasklín ciest, celých plošných úsekov, prepravu materiálu, čistenie a údržbu ciest.reagoval Havran.BBRSC plánuje v investíciách do novej techniky pokračovať. Prvým krokom je analýza stavu vozidiel vo všetkých strediskách v kraji. Následne dôjde k vyradeniu najstarších a pomaly nefunkčných strojov, ktoré poslúžia ako zdroj náhradných dielov.doplnil Havran."BBSK spravuje 2560 kilometrov ciest II. a III. triedy a 1100 mostných objektov, sú dlhodobo zanedbané. Zamerali sme sa na rekonštrukcie ciest, kde sme si zobrali úver 25 až 33 miliónov eur. My sa však musíme starať o kvalitu zrekonštruovaných a všetkých ostatných ciest. Na to je potrebná nová technika. Kde sú dobré cesty, sú aj investori a turisti, to všetko náš kraj potrebuje," dodal Lunter.