Auto plné mladých ľudí havarovalo neďaleko Šale, 17-ročný spolujazdec neprežil (foto)

8.6.2023 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode zahynul iba 17-ročný chlapec. Dopravná nehoda sa stala pri Močenku v Šalianskom okrese. Policajti na mieste nehody zistili, že vodič Opla Astra so šalianskym evidenčným číslom pravdepodobne nezvládol jazdu na mokrej ceste a narazil do stromu.V aute sa nachádzali štyria mladí ľudia vo veku od 17 do 21 rokov, ktorých previezli do nemocníc v Nitre a Galante. Informuje na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia. Krátko po nehode prišla z nitrianskej nemocnice smutná správa, pretože 17-ročný spolujazdec na následky zranení zomrel.„Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragédie sú predmetom vyšetrovania šalianskej polície,“ dodala na záver polícia.