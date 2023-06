Smer-SD a tarabovci chcú zvolať mimoriadnu schôdzu, riešiť sa má NATO aj ovplyvňovanie volieb

Intervencia proti opozícii v Bruseli

Mediálna kampaň NATO

8.6.2023 (SITA.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR , ktorej témou má byť prípadné ovplyvňovanie nadchádzajúcich parlamentných volieb.Okrem poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu (Život-NS) „Niekto poslal v apríli zo Slovenska skupinu 21 ľudí, z toho asi 15 - 16 boli predstavitelia štátnych orgánov. Komunikovali s vysokými predstaviteľmi Európskej únie , boli u pani Jourovej a boli aj v centrále NATO a žiadali o intervenciu proti slovenskej opozícii, ktorá vraj preto, že začína mať prevahu, je nebezpečná pre Slovensko," uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico v tlačovej správe.Fico je toho názoru, že aj NR SR by mala dbať na to, aby boli využité všetky prostriedky na zistenie, kto je za celú akciu zodpovedný.V predloženom návrhu Uznesenia NR SR strana pripomína, že Slovensko je zvrchovaný, demokratický, právny štát a odmieta všetky formy neoprávneného zasahovania do suverénnych vnútorných záležitostí a neoprávneného ovplyvňovania parlamentných volieb.Podľa Smeru-SD je zrejmé, že sú tu ľudia, ktorí očakávajú, že medzinárodné inštitúcie by mohli pomôcť pri parlamentných voľbách.„Dôkazom o tom, že sa má realizovať cielená kampaň namierená proti opozícii je iniciatíva NATO, keď v máji 2023 vyhlasuje verejnú súťaž na mediálnu kampaň na Slovensku s názvom Why Ukraine Matters (Prečo na Ukrajine záleží)?" uviedol Fico.Smer-SD v závere uznesenia dôrazne žiada NATO, aby skrytou mediálnou kampaňou nevstupovalo do súťaženia politických strán pred parlamentnými voľbami, ďalej aby vyhlásenú verejnú súťaž na mediálnu kampaň zrušilo a aby akúkoľvek informačnú kampaň na podporu členstva SR v NATO organizovala Severoatlantická aliancia až po konaní parlamentných volieb.Zároveň žiada Veľvyslanectvo USA na Slovensku, aby sa zdržalo akýchkoľvek zásahov do priebehu predvolebnej kampane na našom území a ukončilo billboardovú kampaň zasahujúcu podľa Smeru-SD do vnútorných záležitostí SR.