Auto po havárii skončilo na streche. Žena na mieste zomrela a muža odviezli leteckí záchranári (video)

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jednu obeť si vyžiadala nehoda, ktorá sa stala v nedeľu popoludní v Trebišovskom okrese. Na ceste medzi obcou Veľaty a Trebišovom havarovalo vozidlo Ford Fiesta.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová , vozidlo z nezistených príčin vyletelo z cesty do priekopy a narazilo do zvodidiel. Po náraze sa auto prevrátilo na strechu.Kto vozidlo šoféroval, polícia zisťuje. Ako uviedla Mésarová, 60-ročný muž, ktorý sa nachádzal na strane vodiča, utrpel ťažké zranenie. Leteckí záchranári ho previezli do košickej nemocnice.O dva roky mladšia žena sa nachádzala mimo vozidla a na mieste zomrela. Presné okolnosti nehody vyšetruje polícia aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy.