Za porušenie karantény bude možno pokuta 5000 eur, pri návrate z „červenej“ krajiny dostane štát vaše telefónne číslo

Nový priestupok

Skrátené legislatívne konanie

13.7.2020 - Úrad verejného zdravotníctva SR má za účelom eliminácie šírenia nového koronavírusu dostávať telefónne čísla majiteľov mobilných telefónov, ktorí prichádzajú na Slovensko z epidemiologicky menej bezpečných krajín. Operátori majú pre tento účel dostať právo na nevyhnutný čas spracúvať lokalizačné údaje užívateľov aj bez ich súhlasu.Predpokladá to navrhovaná novela zákona o elektronických komunikáciách upravujúca aj ďalšie právne normy, o ktorej v pondelok rokuje vládny kabinet.Novelou sa má tiež stanoviť nový priestupok nedodržania nariadenej izolácie či karanténnych opatrení pri príchode z krajiny, ktorá nie je označená ako bezpečná. Pokuta za tento priestupok sa navrhuje až vo výške 5000 eur.Návrh novely jeho predkladateľ, minister dopravy, odôvodňuje hlavným rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu, ktorým je okrem komunitného šírenia import ochorenia zo zahraničia."Predmetom návrhu zákona je úprava, ktorá umožní rýchlu a efektívnu identifikáciu potenciálnych nositeľov nákazy a kontrolu dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení," uvádza sa v návrhu s tým, že takáto úprava má umožniť adresnejšie smerovanie opatrení bez potreby plošného uzatvárania hraníc.Materiál, ktorý sprevádza aj návrh na skrátené legislatívne konanie, pritom stanovuje povinnosť operátorov na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva SR poskytovať telefónne čísla účastníkov, aby mohol prijať zodpovedajúce opatrenia pred šírením koronavírusu.Týkať by sa malo osôb, ktoré sa majú prihlásiť podľa príslušného opatrenia pri príchode z tzv. "červenej krajiny". Poskytnúť by ich mali v pracovné dni najneskôr do 24 hodín od podania písomnej žiadosti úradom.Operátori zároveň pre tento účel dostávajú právomoc na obmedzený čas spracúvať lokalizačné údaje užívateľov mobilných zariadení, a to aj bez ich súhlasu. Podmienkou je prijatie zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov.Úrad verejného zdravotníctva môže podľa návrhu rovnako po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov získané údaje spracúvať najdlhšie po dobu 60 dní od ich poskytnutia. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len za účelom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu.