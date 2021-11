Auto použité pri príprave vraždy Kuciaka vrátia majiteľke, súd nevidí na jeho zhabanie dôvod

Andruskó sa na súd nedostavil

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Auto Škoda Superb, použité pri plánovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka , sa má vrátiť majiteľke. Rozhodol o tom v utorok senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku . Auto v čase skutku používal právoplatne odsúdený Zoltán Andruskó , patrí však jeho expriateľke Sabine P.Podľa súdu nie je známy akýkoľvek dôvod, ktorý by povyšoval záujem štátu na zhabaní veci nad vlastníckym právom Sabiny P. Nie je totiž preukázané, že by mala akúkoľvek vedomosť o trestnej činnosti Andruskóa. Utorkové rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor, ktorý zhabanie navrhoval, si ponechal zákonnú lehotu na podanie sťažnosti.Podľa prokuratúry Andruskó na aute Škoda Superb priviezol 7. februára 2018 do obce Veľká Mača, kde Kuciak býval, Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Účelom bolo overiť si trvalý pobyt Kuciaka, zistiť únikové cesty a celkovú situáciu.Podobnú jazdu na aute vykonal aj 15. februára 2018. Odsúdený sa na utorkovom verejnom zasadnutí nezúčastnil, Sabina P. vyjadrila s verdiktom spokojnosť a vzdala sa práva podať sťažnosť. Auto zaistili pri policajnej akcii v septembri 2018 a odvtedy je umiestnené v sklade Ministerstva vnútra SR Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana K. Toho a Alenu Zs. Špecializovaný trestný súd vo veci vraždy novinára v roku 2020 oslobodil, Najvyšší súd SR však verdikt zrušil a prípad vrátil ŠTS na opätovné prejednanie a rozhodnutie.Odvolací súd, naopak, potvrdil vinu Tomáša Szabóa, ktorý rovnako ako Miroslav Marček, ktorý sa v kauze priznal, dostal trest 25 rokov väzenia. Andruskó, ktorý sa k účasti na skutku priznal hneď po zadržaní v roku 2018, dostal v rámci dohody o vine a treste 15 rokov väzenia.