Strana Smer bude mať výročný snem o čosi skôr, reagujú na deštrukciu právneho štátu (video)

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) bude mať výročný snem 17. novembra. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil líder strany Robert Fico s tým, že snem sa bude konať za dodržania platných protiepidemických opatrení a účasť na ňom bude v režime OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní na COVID-19, pozn. SITA).Strana zvykla mávať výročný snem počas prvého decembrového týždňa. „Výber dátumu nie je náhoda, lebo v tomto štáte vnímame deštrukciu právneho štátu, ľudských práv a demokracie. Na sneme chceme okrem iného ukázať to, ako by sme prijímali protipandemické opatrenia, ak by sme boli súčasťou vládnou koalície," doplnil Fico.Obyvatelia Slovenska si 17. novembra pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je zároveň štátnym sviatkom.