Auto skončilo po kotrmelcoch vo Váhu, mladý vodič nehodu neprežil (foto)

22.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nočná jazda troch mladíkov zo Štiavnika do Bytče skončila tragédiou. Pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy skončilo vozidlo Audi A6 po sérii karambolov v rieke Váh, 21-ročný mladík nehodu neprežil. Dvom jeho spolujazdcom sa z auta podarilo vyslobodiť.„K tragédii došlo po polnoci na ceste II. triedy v smere zo Štiavnika na Bytču. Podľa doposiaľ zistených informácií mal 21-ročný vodič jazdiť na aute Audi A6, pričom po výjazde z ľavotočivej zákruty v priamom úseku cesty pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a povahe vozovky zišiel mimo cestu. Narazil do stĺpa verejného osvetlenia, potom prešiel cez kríkový porast a po náraze do stromu na brehu rieky s vozidlom zišiel do rieky, kde auto skončilo pod hladinou,“ informovala o nehode krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.Podľa policajných informácií sa dvom mladíkom vo veku 22 a 21 rokov z auta podarilo dostať von, pričom utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. „Také šťastie nemal tretí 21-ročný chlapec, ktorý na mieste zahynul. U mŕtveho chlapca bola nariadená súdna pitva. Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia,“ dodala Balogová.