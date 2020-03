Matovič: Smer-SD a vláda, kým bola predvolebná kampaň, si krízu koronavírusu nevšímali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2020 - Vláda nám tu zanechala de facto prázdny a nepripravený sklad Štátnych hmotných rezerv. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) to uviedol na tlačovom brífingu po stretnutí s predsedom Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetánom Kičurom.Premiér sa má s predsedom SŠHR ešte v nedeľu opätovne stretnúť. Chce sa informovať na zmluvy, ktoré boli podľa medializovaných informácií uzavreté za podozrivé ceny. Ak by sa podľa Matoviča ukázalo, že išlo zo strany SŠHR o nezodpovedné konanie, do úvahy pripadá aj odvolanie predsedu. "Držím im palce, aby nás presvedčili," uviedol premiér.Ako Matovič informoval, na sklade SŠHR nie je ani jeden jednorazový ochranný oblek pre zdravotníckych pracovníkov, či návlek na obuv k ochranným oblekom, ochranné okuliare, respirátor FFP3 či respirátor FFP2. Stále však platí, že SŠHR zabezpečuje naplnenie týchto skladov."Nám sa dnes zdá, že za zvláštnych a otáznych okolností. Práve preto sme prišli, jedna vec je zabezpečiť rýchlo kľúčové ochranné prostriedky, druhá vec je, aby sme hospodárili s verejnými prostriedkami efektívne," konštatoval Matovič.Uviedol tiež, že na Slovensku zasadal prvýkrát krízový štáb 27. februára, už mesiac predtým boli v Európe zachytené prvé prípady ochorenia. "Smer-SD a vláda, kým bola predvolebná kampaň, si krízu koronavírusu nevšímali," dodal. Prvá objednávka prišla na SŠHR z ministerstva zdravotníctva podľa Matoviča 28. februára, teda mesiac po prvom prípade nového koronavírusu v Európe.