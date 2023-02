Auto v centre Prahy vyšlo na chodník a narazilo do chodcov, vodič mal zrejme zdravotné problémy

Hodinu po půlnoci zasahovala centrální stanice v Jugoslávské ulici na Vinohradech u dopravní nehody osobního automobilu do vstupu prodejny. Po zadokumentování @PolicieCZ jsme vůz vyprostili a zasypali uniklé provozní kapaliny. Do péče @zzshmp byly předány 2 osoby. pic.twitter.com/5xtQHGyWHx — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) February 25, 2023

25.2.2023 (SITA.sk) - Niekoľko chodcov zrazilo v noci na sobotu osobné auto, ktoré v centre Prahy vyšlo na chodník a narazilo do budovy pekárne.„S najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku zdravotnej indispozície vodič zrazil troch chodcov a potom narazil do budovy. Okolnosti nehody vyšetrujú kriminalisti," uviedli v sobotu ráno o nehode českí policajti. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Záchranári spresnili, že pomoc poskytli piatim zraneným, a to trom chodcom a dvom pasažierom osobného auta.„Všetci boli pri vedomí mimo ohrozenia života. Vodič bol po záchvate v kŕči, mal poranené horné a dolné končatiny. Jeden chodec mal úraz hlavy a oboch dolných končatín, ostatní pacienti mali ľahšie zranenia," povedala hovorkyňa záchranárov Jana Poštová.