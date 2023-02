KDH je pripravené na akékoľvek voľby v akomkoľvek termíne. Podľa Majerského bude konštruktívnou a pokojnou silou

Ľudia nečítajú celé programy

Svoje tézy predstavia postupne

25.2.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je skonsolidované, má svoju členskú základňu a je pripravené na akékoľvek voľby v akomkoľvek termíne. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.„My nie sme stranou jedného politika. KDH má štruktúru a ľudí, preto chce byť konštruktívnou, pokojnou silou aj v budúcom parlamente a ak Boh dá, tak aj vo vláde," tvrdí Majerský.Dodal, že hnutie chce byť jasnou voľbou pre bežného, konzervatívneho a kresťanského voliča, ale s odbornými riešeniami ekonomickej situácie, ktorá je podľa šéfa KDH veľmi zlá.V relácii ďalej uviedol, že ľudia nečítajú celé predvolebné programy politických strán. „Sústredia sa možno na jednu až dve vety nejakého posolstva. Novinári sústavne vyhodnocujú náš program ako jeden z najlepších. Vždy si dávame na tom záležať, na programe pracuje obrovská skupina ľudí pre jednotlivé oblasti, akoby sme mali tieňové ministerstvá," uviedol Majerský.Zároveň tvrdí, že v súčasnosti už majú pripravené hlavné tézy programu, ktoré postupne predstavia.„Naša odborná skupina pre sociálne veci s na to určenými odborníkmi pripravujú jednu časť programu v súvislosti s kúpeľníctvom, čo je dôležitá vec pre ľudí na Slovensku," tvrdí predseda KDH.