Auto vpálilo do rodinného domu a začalo horieť, nehodu neprežil 19-ročný vodič (foto)

Auto sa po náraze vznietilo

Osoby v dome sa nevyhli zraneniam

26.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vodič narazil do rodinného domu, na ktorom prerazil obvodový múr. Vozidlo zastalo v jednej z miestností rodinného domu. K nehode došlo v sobotu krátko po 4. hodine ráno na Plechotickej ulici smerom na ulicu SNP v Sečovciach (okres Trebišov).Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.Vozidlo značky Kia Ceed viedol 19-ročný Trebišovčan, ktorý z doposiaľ neznámych príčin na trojramennej križovatke pokračoval v priamom smere, narazil do obrubníka a následne do rodinného domu.„Po náraze sa vozidlo vznietilo a začalo horieť. Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sečovciach, ktorí boli na mieste dopravnej nehody ako prví, vodiča z auta vytiahli a až do príchodu záchranných zložiek mu poskytli predlekársku prvú pomoc. Žiaľ, zranenia, ktoré vodič utrpel, boli tak rozsiahle, že im na mieste, aj napriek snahe záchranárov, podľahol," priblížila Ivanová.Prítomnosť alkoholických alebo iných návykových a psychotropných látok v tele vodiča, bude zisťované pri nariadenej pitve.V rodinnom dome sa v čase nehody nachádzali dve osoby, 25-ročná žena utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú predpokladanú dobu liečenia a práceneschopnosti viac ako 21 dní a 31-ročný muž utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti do siedmich dní. Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 30-tisíc eur.Príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.