Nákup obrnených vozidiel Patria vyvoláva otázky. Majer vysvetlil, ako je to s cenami

V cene sú už započítané aj systémy

Skorší nákup mohol ušetriť kopu peňazí

26.3.2022 (Webnoviny.sk) - Aktuálna ponuka na obstarávanie 76 kusov vozidiel Patria AMVXP je z hľadiska ceny porovnateľná s ponukami z predošlého obdobia. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva obrany SR (MO SR) Marian Majer. Ak sa podľa Majera vezmú do úvahy inflačné zmeny a zmeny predpokladaných vstupných nákladov, ponúkaná cena je v istom ohľade dokonca výhodnejšia.Rezort obrany nedávno predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh na obstarávanie 76 kusov vozidiel Patria AMVXP v troch verziách (bojovej, veliteľskej a ambulantnej) v celkovej hodnote zákazky 393 miliónov eur s DPH, z čoho cena samotných vozidiel tvorí 351 miliónov eur. Cena za jedno vozidlo je teda 4,62 miliónov eur s DPH.Vláda pritom na jeseň minulého roku odsúhlasila dokument, ktorý predpokladal obstarávaciu hodnotu zákazky 332 miliónov eur z DPH, z čoho samotné vozidlá tvorili 296 miliónov eur, čiže 3,9 miliónov eur s DPH na jedno vozidlo.„To sa na prvý pohľad javí ako navýšenie o 720-tisíc eur v porovnaní s predpokladanou hodnotou a o 840-tisíc eur v porovnaní s v roku 2020 vyjednanou sumou na jedno vozidlo,“ zhodnotil Majer.Dodal, že v cene súčasného vozidla sú započítané komunikačné a informačné systémy a ich integrácia, ktoré neboli kalkulované ani v jednej z predošlých odhadovaných ponúk. Pôvodne sa totiž počítalo tieto systémy obstarať samostatným projektom.„Z dôvodu urýchlenia procesov, ale aj z dôvodov lepšieho dodržania legislatívy obstarávania, sme tieto projekty navzájom prepojili, pričom hrubý odhad nákladov na jedno vozidlo navyše je približne 500-tisíc eur,“ doplnil štátny tajomník MO SR. Ďalším dôvodom sú podľa neho dopady inflácie na cenotvorbu akejkoľvek výroby v Európe.„Ak si to premietneme do konkrétnych čísel, inflačné navýšenie tvorí práve tých rozdielových cca 350 až 400-tisíc eur na jedno vozidlo,“ vysvetlil.Na záver uviedol, že práve odkladanie modernizačných projektov spôsobuje navýšenie predpokladaných nákladov, nie naopak.„Ak by bola táto konkrétna technika obstaraná ešte v roku 2020 alebo začiatkom roku 2021, mohlo dôjsť k ušetreniu značných prostriedkov. K odkladu nedošlo preto, že by projekt nebol dostatočne pripravený alebo nespĺňal naše požiadavky či kritériá. Došlo k nemu preto, že ho zabrzdili naše vnútorné pravidlá,“ dodal.