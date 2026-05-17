 24hod.sk    Zo zahraničia

17. mája 2026

Auto vrazilo do davu v Modene, vodič zranil osem ľudí – FOTO


Tagy: Talianska premiérka Útok autom

Po nehode sa pokúsil utiecť, no štyria okoloidúci ho prenasledovali a zadržali. V severotalianskom meste Modena v sobotu vodič s anamnézou psychických problémov vrazil autom do skupiny chodcov a ...



17.5.2026 (SITA.sk) - Po nehode sa pokúsil utiecť, no štyria okoloidúci ho prenasledovali a zadržali.


V severotalianskom meste Modena v sobotu vodič s anamnézou psychických problémov vrazil autom do skupiny chodcov a cyklistov. Zranil osem ľudí, z toho štyroch vážne, oznámili miestne úrady.

Zábery z bezpečnostných kamier, ktoré odvysielali talianske médiá, ukazujú auto idúce vysokou rýchlosťou po ulici v centre mesta plnej ľudí. Vodič, Talian marockého pôvodu, následne narazil do výkladu obchodu a čelne zrazil jednu ženu, uviedla prefektka mesta Fabrizia Triolová.

Po nehode sa pokúsil utiecť, no štyria okoloidúci ho prenasledovali a zadržali. Muž pritom vytiahol nôž a jedného z nich zranil. Do nemocnice previezli osem osôb vrátane nemeckého a poľského občana. Štyria zranení sú vo vážnom stave a jeden z nich prišiel o obe nohy.

Prefektka uviedla, že vodič, narodený v roku 1995 a vyštudovaný ekonóm, nebol známy polícii, no v roku 2022 prekonal obdobie „psychologických porúch“. „Liečil sa v centre duševného zdravia pre schizoidné poruchy, ale po úvodnom období pozorovania v zdravotníckom zariadení sme o ňom stratili prehľad,“ dodala.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila incident za „mimoriadne vážny“ a poďakovala občanom, „ktorí odvážne zasiahli a zadržali páchateľa“.

Jeden z mužov, ktorí vodiča zastavili, Luca Signorelli, pre talianske televízie povedal: „Počul som nárazy a videl som, ako ľudí zráža auto. Auto išlo proti mne a podarilo sa mi hodiť na zem.“ Dodal, že vodič ho následne udrel nožom do hlavy a pokúsil sa zasiahnuť aj oblasť srdca.


Zdroj: SITA.sk - Auto vrazilo do davu v Modene, vodič zranil osem ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

