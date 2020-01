Auto vrazilo do detí na prechode pre chodcov, zasahovali aj leteckí záchranári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - V českej obci Rohovládova Bělá zrazilo osobné auto na prechode pre chodcov pred tamojšou školou štyri deti. Jedno odviezla helikoptéra, ďalšie tri majú ľahké zranenia. Záchranári na mieste ošetrili štyroch chlapcov vo veku od desať do dvanásť rokov."Jeden z nich utrpel vážne zranenia a splnil kritériá pre letecký transport na traumacentrum do Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. Ďalších troch sme previezli na detskú chirurgickú ambulanciu s ľahšími zraneniami," povedal riaditeľ záchrannej služby Igor Paar.Český server iDNES.cz uvádza, že prechod na konci minulého roka upravili tak, aby bol bezpečnejší. Posunuli ho ďalej od križovatky, nainštalovali tam osvetlenie a na ceste pribudla čiara, kde majú autá zastaviť.Ráno dohliada na bezpečnosť aj služba. Aj napriek tomu však auto idúce do pomerne strmého brehu narazilo do detí. Prípad v súčasnosti vyšetruje polícia.