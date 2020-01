Británia chce obchodovať s Európskou úniou po brexite bez ciel a kvót, vyhlásil minister Barclay

Prechodné obdobie

Výmena tovarov musí pokračovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia má záujem, aby obchodná výmena s Európskou úniou po brexite pokračovala „bez ciel a kvót“. Vyhlásil to v pondelok minister pre otázky brexitu Stephen Barclay. Britské členstvo v únii formálne končí 31. januára o 23:00 miestneho času (polnoc stredoeurópskeho času).Po tomto dátume začne plynúť jedenásťmesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa krajina ešte bude riadiť únijnými pravidlami. Londýn chce tento čas využiť na rokovania o dohode, vďaka ktorej britské tovary nebudú v únii podliehať clám ani iným obchodným obmedzeniam, povedal Barclay pre portál bbc.com.Podobnejšie má o východiskových pozíciách britskej vlády informovať premiér Boris Johnson, ktorý vystúpi budúci mesiac s prejavom.„Zverejníme ciele, ktoré chceme dosiahnuť rokovaniami. Spravíme to v primeranom čase po 31. januári,“ povedal Barclay. Londýn aj Brusel sú podľa neho odhodlaní dohodnúť sa ešte do konca decembra. „Je v záujme oboch strán, aby výmena tovarov pokračovala,“ zdôraznil minister.Briti si odhlasovali odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie v referende v roku 2016. Veľká Británia je prvou krajinou, ktorá opustí európsky blok. Proces dosiahnutia brexitu bol zdĺhavejší, ako sa predpokladalo a vyžiadal si aj viacero odkladov jeho termínu.