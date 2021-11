Auto vrazilo do ľudí na predvianočnom sprievode, hlásia viacero obetí

Najmenej päť mŕtvych a viac než 40 zranených si vyžiadal náraz auta do účastníkov predvianočného sprievodu v meste Waukesha v americkom štáte Wisconsin, informovala v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.





Podrobnosti o veku či menách obetí incidentu, ku ktorému došlo v nedeľu okolo 17.00 h miestneho času, neboli bezprostredne zverejnené. Policajti medzitým vzali do väzby možného podozrivého, o prípadnom motíve však dosiaľ neinformovali.Príslušníci polície tiež avizovali, že počet ranených aj mŕtvych sa ešte môže zmeniť, keďže mnohí ľudia sa do nemocníc dopravili sami.Veliteľ hasičov Steven Howard predtým na tlačovej konferencii spresnil, že do nemocníc previezli 11 dospelých a 12 detí s bližšie nešpecifikovanými zraneniami.On-line prenos zo sprievodu v meste a zábery nakrútené účastníkmi zachytili červené vozidlo typu SUV, ako prerazilo bariéry a vysokou rýchlosťou smerovalo na cestu, kde sa tradičný pochod konal.Člen mestskej rady Angelito Tenorio pre AP uviedol, že sledoval sprievod so svojou rodinou a zrazu uvidel rútiace sa SUV. "Potom sme počuli hlasný buchot. A potom len plač a výkriky z davu, od ľudí zo sprievodu," dodal s tým, že ľudia začali rýchlo bežať preč.Podľa novín Milwaukee Journal Sentinel sa objavili aj nepotvrdené správy o streľbe. Policajný veliteľ na tlačovej konferencii uviedol, že jeden z príslušníkov polície v snahe zastaviť vozidlo vystrelil zo zbrane.