PREHĽAD: Opatrenia sa sprísnili, má ísť o lockdown pre nezaočkovaných

Na Slovensku sa od pondelka sprísnili opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Podľa premiéra Eduarda Hegera vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných. Opatrenia priniesli nový COVID automat a nadväzujúce vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.



Sprísnenie opatrení má pomôcť stabilizovať kritickú situáciu v nemocniciach. Ak sa nezlepší, premiér nevylúčil zavedenie tzv. lockdownu pre všetkých.



Prinášame prehľad platných opatrení v červených, bordových a čiernych okresoch, ktoré sú na Slovensku aktuálne podľa COVID automatu.



- Režim kompletne zaočkovaných osôb sa mení na režim OP (očkovaný/prekonaný). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, majú rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby.



- Vstup do interiéru reštaurácií a iných stravovacích zariadení je v červených a bordových okresoch povolený iba zákazníkom v režime OP. Pre režimy OTP (očkovaný/testovaný/prekonanie ochorenia) a základ (všetky osoby) je v červených a bordových okresoch možný iba okienkový predaj a rozvoz jedál. V režime OP sú v týchto okresoch bez obmedzení exteriéry reštaurácií, v interiéri môžu sedieť maximálne štyri osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti. V čiernych okresoch je pre všetkých zákazníkov povolený iba predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.



- Svadby, oslavy, večierky či iné podujatia v prevádzkach verejného stravovania nie je možné uskutočniť ani v režime OTP. Týka sa to červených, bordových aj čiernych okresov.



- Hotely a podobné ubytovacie služby môžu v červených a bordových okresoch hostí v režime OP ubytovávať aj naďalej bez obmedzenia. V čiernych okresoch je okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní pobyt hostí zakázaný.



-Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách COVID semaforu. Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek.



- V bordových a čiernych okresoch musia mať prevádzky a služby, okrem základných prevádzok, obmedzené otváracie či prevádzkové hodiny od 5.00 do 22.00 h. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať takéto prevádzky otvorené len v režime OP. V červených, bordových a čiernych okresoch môže byť v prevádzkach iba jeden zákazník na 15 štvorcových metrov plochy a v esenciálnych v obchodoch s potravinami, drogériou či na čerpacích staniciach je povolený jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy. Obmedzenia zasiahnu aj obchodné domy. Tie môžu byť v červených, bordových a čiernych okresoch otvorené iba v režime OP, detskú kútiky musia byť zatvorené.

- Režim OP pri vstupe do obchodného domu neplatí pre prípady návštevy očkovacieho centra alebo zdravotníckeho zariadenia. Ďalej neplatí pre obchodné domy v červenej až čiernej farbe, ak sú v nich otvorené len prevádzky a služby esenciálneho charakteru.



-Firmy a zamestnávatelia môžu kontrolovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test. Od pondelka však ešte nemôžu svojim pracovníkom zamedziť vstup na pracovisko, ak sa jedným z dokladov nepreukážu. To umožní až vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá vyjde v najbližších dňoch.



- Hromadné podujatia môžu fungovať aj v režime OP. Povolený bude aj režim OTP prístupný tiež pre testovaných, avšak s výraznými kapacitnými obmedzeniami. V červených okresoch platí pre podujatia v režime OP limit 200 osôb. Režim OTP umožňuje účasť najviac šiestich osôb. V bordových okresoch sa môže na podujatí v režime OP zúčastniť najviac 100 osôb, v čiernych do 50 osôb. Musia sa robiť zoznamy účastníkov.



- Bohoslužby v červených, bordových a čiernych okresoch v režime základ môžu fungovať len na individuálnu pastoračnú činnosť. V režime OTP môže byť maximálne šesť osôb. V červených okresoch v režime OP je povolených maximálne 200 osôb. V bordových okresoch je v OP režime povolená maximálna účasť 100 osôb. V čiernych okresoch maximálne 50 osôb. Musia sa viesť zoznamy účastníkov.



- Obrad sobáša či krstu je možné organizovať vo všetkých farbách okresov. V červenej až čiernej farbe okresu platí pre režimy OTP a základ jednotný limit. Sobáša či krstu sa tak môže zúčastniť maximálne šesť osôb. V prípade režimu OP platí pre červené okresy limit 200, pre bordové 100 a pre čierne 50 ľudí. Na obrad pohrebu počet ľudí limitovaný nie je.



- Múzeá a galérie môžu byť otvorené len v režime OP. V čiernych okresoch možno organizovať len individuálne prehliadky s limitom jeden návštevník na 15 štvorcových metrov. V bordových a červených okresoch možno organizovať, pri garantovaní režimu OP, aj hromadné prehliadky.



- Filmové, divadelné či hudobné podujatia možno organizovať výlučne v režime OP. V čiernych okresoch je maximálna kapacita stanovená na 50, v bordových na 100 a v červených okresoch na 200 návštevníkov podujatia. Občerstvenie môže byť prevádzkované len v externých priestoroch za podmienky rozstupu 2 metrov medzi stolmi.



- Fitnescentrá v čiernych okresoch ostanú zatvorené. V bordových a červených okresoch je do nich povolený vstup len v režime OP. V bordovom okrese to je maximálne 20 návštevníkov, prípadne podľa rozlohy fitnescentra taký počet, aby na jedného návštevníka pripadalo 15 štvorcových metrov. V červených okresoch môže byť vo fitnescentre maximálne 50 návštevníkov, respektíve je stanovený limit jeden návštevník na 15 m2. Prevádzky musia viesť aj zoznamy zákazníkov.

- Na taxislužby sa tiež vzťahujú nové obmedzenia. V oranžových, červených a bordových okresoch môžu sedieť najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča. V čiernom okrese môžu byť vo vozidle maximálne dvaja klienti, sedieť musia na zadných sedadlách. Od červeného okresu musia taxikári po každom zákazníkovi vydezinfikovať priestory vozidla dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.



- Na umelých kúpaliskách, vo wellness zariadeniach či v kúpeľoch je v červených, bordových a čiernych okresoch možný iba režim OP. Obmedzenia platia aj pre akvaparky, wellness, prírodné a liečebné kúpele. V červených okresoch môžu fungovať iba v režime OP s maximálne desiatimi návštevníkmi. Na wellness, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby výlučne ubytovaným zákazníkom, sa kapacitné obmedzenia nevzťahujú. Taktiež neplatia pre liečebne na predpis lekára.