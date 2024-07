Auto zozadu narazilo do motocyklistu, jeho spolujazdkyňa dopravnú nehodu neprežila (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.7.2024 (SITA.sk) - Tragicky sa skončila dopravná nehoda osobného auta s motocyklom, ktorá sa stala vo štvrtok 25. júla v katastri obce Bielovce v Levickom okrese. Ako informuje nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, zrážku neprežila 39-ročná spolujazdkyňa motocyklistu.„21-ročný vodič vozidla Škoda Octavia pri prejazde ľavotočivou zákrutou pravdepodobne nedodržal bezpečnú vzdialenosť od pred ním jazdiaceho motocykla Honda CBR, následkom čoho narazil do zadnej časti motocykla," popísala nehodu polícia a doplnila, že 43-ročný motorkár bol so zraneniami prevezený vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch a jeho spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.„Dychové skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne," dodáva polícia s tým, že okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.