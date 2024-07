Harrisová je pripravená na televíznu debatu s Trumpom, exprezident však „cúva“ od diskusie

26.7.2024 (SITA.sk) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová obvinila exprezidenta Donalda Trumpa z toho, že „cúva" od televíznej diskusie naplánovanej na 10. septembra.„Som pripravená. Poďme," povedala Harrisová novinárom na vojenskej základni Joint Base Andrews v štáte Maryland po návrate z cesty do štátov Indiana a Texas.Trump potom, ako prezident Joe Biden odporučil za kandidátku na post hlavy štátu Harrisovú, povedal, že je ochotný ísť s ňou do televíznej debaty. Snaží sa však podujatie presunúť z televíznej stanice ABC News do televízie Fox News.