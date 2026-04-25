|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 25.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marek
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. apríla 2026
Auto zrazilo chodkyňu na priechode v Lučenci. Utrpela ťažké zranenia, do nemocnice ju musel transportovať vrtuľník – FOTO
U chodkyne bol nariadený odber krvi. Chodkyňu na riadne vyznačenom priechode pre chodcov na ...
Zdieľať
Chodkyňu na riadne vyznačenom priechode pre chodcov na Ulici M. Rázusa v Lučenci zrazilo v piatok vo večerných hodinách auto. Vodič osobného auta na mieste okamžite zastavil a podal zranenej 51-ročnej žene prvú pomoc. V súvislosti v dopravnou nehodou začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
„Ťažké zranenia chodkyne si vyžiadali jej okamžitý prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice v Banskej Bystrici. Vykonanou dychovou skúškou u vodiča bola prítomnosť alkoholu vylúčená,“ informovala o udalosti hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková. U chodkyne bol nariadený odber krvi. Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Auto zrazilo chodkyňu na priechode v Lučenci. Utrpela ťažké zranenia, do nemocnice ju musel transportovať vrtuľník – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
