 24hod.sk    Z domova

25. apríla 2026

Auto zrazilo chodkyňu na priechode v Lučenci. Utrpela ťažké zranenia, do nemocnice ju musel transportovať vrtuľník – FOTO


U chodkyne bol nariadený odber krvi. Chodkyňu na riadne vyznačenom priechode pre chodcov na ...



25.4.2026 (SITA.sk) - U chodkyne bol nariadený odber krvi.


Chodkyňu na riadne vyznačenom priechode pre chodcov na Ulici M. Rázusa v Lučenci zrazilo v piatok vo večerných hodinách auto. Vodič osobného auta na mieste okamžite zastavil a podal zranenej 51-ročnej žene prvú pomoc. V súvislosti v dopravnou nehodou začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.


„Ťažké zranenia chodkyne si vyžiadali jej okamžitý prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice v Banskej Bystrici. Vykonanou dychovou skúškou u vodiča bola prítomnosť alkoholu vylúčená,“ informovala o udalosti hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková. U chodkyne bol nariadený odber krvi. Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.




Zdroj: SITA.sk - Auto zrazilo chodkyňu na priechode v Lučenci. Utrpela ťažké zranenia, do nemocnice ju musel transportovať vrtuľník – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

